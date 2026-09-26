Η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας έφερε τις πρώτες χιονοπτώσεις της νέας σεζόν, με το Οροπέδιο των Μουσών να καλύπτεται από λευκό πέπλο.

Μπορεί ο Σεπτέμβριος να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο στις ψηλότερες περιοχές του Ολύμπου το σκηνικό παραπέμπει ήδη σε χειμώνα.

Η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας έφερε τις πρώτες χιονοπτώσεις της νέας σεζόν, με το Οροπέδιο των Μουσών να καλύπτεται από λευκό πέπλο.

Οι πρώτες νιφάδες είχαν κάνει την εμφάνισή τους ήδη από τις 22 Σεπτεμβρίου, ωστόσο τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου η εικόνα άλλαξε αισθητά, καθώς το χιόνι κάλυψε σημεία σε μεγάλο υψόμετρο. Φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή καταγράφουν το χειμωνιάτικο τοπίο που δημιουργήθηκε στην «κατοικία των θεών».

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Η μεταβολή συνδέεται με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στα ορεινά. Τις προηγούμενες ημέρες, στην Πετρόστρουγκα ο υδράργυρος είχε υποχωρήσει στους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υψηλότερα τμήματα του Ολύμπου οι θερμοκρασίες έφτασαν ακόμη και κάτω από το μηδέν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρώτο κύμα χιονόπτωσης ήταν ασθενές και το χιόνι έλιωσε γρήγορα. Οι νέες εικόνες, όμως, δείχνουν ότι το φθινόπωρο έχει αρχίσει να αποκτά σαφώς πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά στα μεγάλα υψόμετρα. Την ίδια ώρα, τα καταφύγια του Ολύμπου παραμένουν ανοιχτά για τους επισκέπτες, καθώς η ορειβατική περίοδος συνεχίζεται έως τα τέλη Οκτωβρίου.