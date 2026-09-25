Το πρώτο έντονο φθινοπωρινό «χτύπημα» της κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του - Η πρόγνωση Καλλιάνου και Τσατραφύλλια για την πορεία των φαινομένων.

Το σαββατοκύριακο η χώρα θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας διήμερης κακοκαιρίας με έντονης δυναμικής και έντασης φαινόμενα. Τα προγνωστικά δείχνουν ότι το σκηνικό του καιρού θα μονοπωλήσουν βροχές, ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά και θα θυμίζει για τα καλά φθινόπωρο.

Τσατραφύλλιας: Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα τα φαινόμενα, πότε επηρεάζεται η Αττική

Ο μετεωρολόγος του ALPHA Γιώργος Τσατραφύλλιας στην πρόγνωσή του κάνει λόγο για ένα τριήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι δεδομένου ότι τα φαινόμενα ειναι σε εξέλιξη από σήμερα το μεσημέρι σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας, ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο και Πελοπόννησο. Όπως σημειώνει από το βράδυ της Παρασκευής η κακοκαιρία θα «απλώσει» και θα επηρεάσει εκτός Στερεά Ελλάδα, Ιόνιο, Πελοπόννησο, Εύβοια και την Αττική. Ειδικότερα για το λεκανοπέδιο από το Σάββατο το απόγευμα και μέχρι τις 20:00 αναμένεται ένα πέρασμα βροχής. Ουσιαστικά τα φαινόμενα το Σάββατο θα εμφανιστούν από την Θεσσαλία και νοτιότερα με την αυξημένη ένταση να αναμένεται σε Εύβοια, δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη.

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Καλλιάνος για κακοκαιρία: Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες και χαλάζι

Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά Ελλάδα και δυτική Πελοπόννησος αναμένεται να δεχθούν τις σημαντικότερες βροχές, ενώ κατά τόπους οι καταιγίδες θα είναι έντονες σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του MEGA Γιάννη Καλλιάνου. Η αστάθεια δεν θα παραμείνει μόνο στα δυτικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τμήματα της κεντρικής και ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

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Η αλλαγή του καιρού θα γίνει αισθητή και στη θερμοκρασία. Ο υδράργυρος θα σημειώσει σημαντική πτώση, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται σε επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο σε φθινόπωρο παρά σε τέλος καλοκαιριού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η ενίσχυση των ανέμων, σε συνδυασμό με τις βροχές και τις καταιγίδες, θα δημιουργήσει ένα αρκετά διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με αυτό που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες.

Κακοκαιρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Η πρόγνωση Καλλιάνου

Στην Αττική, το Σάββατο αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται επίσης τοπικές βροχές κατά διαστήματα και η θερμοκρασία θα κινηθεί έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι κάτοικοι των δύο μεγάλων αστικών κέντρων θα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα σαφώς πιο δροσερό και βροχερό Σαββατοκύριακο.

Πιο δύσκολη η Κυριακή στο Αιγαίο

Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Βροχές και καταιγίδες θα εξακολουθήσουν να εκδηλώνονται κατά τόπους, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων. Οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να εξασθενούν και τα ανοίγματα του καιρού να γίνονται περισσότερα. Επιστρέφει η άνοδος της θερμοκρασίας από Δευτέρα Η εικόνα θα αλλάξει και πάλι από τη Δευτέρα, όταν αναμένεται γενική βελτίωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα.