Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και πρώην ανώτερο στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει στην Τουρκία έρευνα για σκάνδαλο στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 45 συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκονται συνολικά 76 άτομα.

Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, αναφέροντας ότι σε βάρος των υπόπτων έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Όπως έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, «τα περιουσιακά στοιχεία όλων των ιδιοκτητών κεφαλαίων και των υπόπτων που κατέχουν διευθυντικές θέσεις έχουν κατασχεθεί. Τα περιουσιακά στοιχεία των άμεσων μελών της οικογένειάς τους έχουν παγώσει».

{https://x.com/abakingurlek/status/2103457423860052212}

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Ερκάν Κιλμτζί.

Η έρευνα αφορά συνολικά 131 επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία συνδέονται με επτά εταιρείες. Τα κεφάλαια διαχειρίζονταν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και σύμφωνα με τους υπολογισμούς των τουρκικών ΜΜΕ η συνολική τους αξία ξεπερνούσε τις 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες.

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Οι επτά εταιρείες τέθηκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης στις 17 Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόφαση της τουρκικής Αρχής Κεφαλαιαγοράς (SPK). Η ίδια αρχή είχε επισημάνει ότι τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχήματα διαχειρίζονταν κεφάλαια περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται, μεταξύ άλλων, καταγγελίες που σχετίζονται με οργανωμένη εγκληματική δράση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, παραβάσεις της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και φορολογικές παραβάσεις.

Οι νέοι κανόνες και οι μαζικές πωλήσεις

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις μετά τις οδηγίες που εξέδωσε η SPK στις 28 Αυγούστου. Με βάση τους νέους κανόνες, τα επενδυτικά κεφάλαια έπρεπε να περιορίσουν την έκθεσή τους σε μία μόνο μετοχή και να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους.

Η αλλαγή αυτή οδήγησε σε πωλήσεις μετοχών από τα funds, ενώ παράλληλα αρκετοί επενδυτές άρχισαν να αποσύρουν κεφάλαια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα επενδυτικά σχήματα υποστήριξαν ότι δεν μπορούσαν να ρευστοποιήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές θα μπορούσαν να είχαν παρέμβει νωρίτερα, πριν το ζήτημα λάβει τις σημερινές διαστάσεις.

Διαψεύδει την παραίτησή του ο υπουργός Οικονομικών

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ, αναγκάστηκε να διαψεύσει δημοσιεύματα και φήμες που τον ήθελαν να αποχωρεί από τη θέση του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες αβάσιμες και υποστήριξε ότι τέτοιου είδους σενάρια μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

{https://x.com/memetsimsek/status/2103186665007432142}

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια και τις συνθήκες που οδήγησαν στην κρίση.