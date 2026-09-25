Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 4.885.310,75 ευρώ, ενώ η πληρωμή πραγματοποιήθηκε αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, τα χρήματα πιστώθηκαν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς 17.074 δικαιούχων.

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 4.885.310,75 ευρώ, ενώ η πληρωμή πραγματοποιήθηκε αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Η επιστροφή αφορά μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024, με τη διασταύρωση των δικαιούχων να γίνεται βάσει των φορολογικών δηλώσεων, των στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ και των στοιχείων υπηρεσίας που διαβίβασε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, καθώς και ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται, μεταξύ άλλων, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί, προσωπικό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και των ΤΟΜΥ, αλλά και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να είχαν υπηρετήσει, έστω και για μέρος του 2024, εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Από την εξαίρεση της Αττικής δεν περιλαμβάνεται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Παράλληλα, η μισθωμένη κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσε ο δικαιούχος.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2024 για κύρια ή δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία. Για όσους έχουν ήδη λάβει την ετήσια επιστροφή ενοικίου για την κύρια κατοικία τους, το ποσό περιορίζεται στο ένα δωδέκατο. Το συνολικό ύψος των σχετικών ενισχύσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους.

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Για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν είδαν τα χρήματα στον λογαριασμό τους λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων, προβλέπεται διαδικασία διορθώσεων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE. Η σχετική διαδικασία αφορά, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν προβλήματα στα στοιχεία της περιφερειακής ενότητας υπηρεσίας ή ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης.

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει έως τις 20 Οκτωβρίου και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521 της ΑΑΔΕ.