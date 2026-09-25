Για πρώτη φορά η Basket League αποκτά CEO.

Αλλάζει οργανωτικά η Greek Basketball League και αποκτά CEO, καθήκοντα που αναλαμβάνει ο Ευθύμης Ρεντζιάς, με στόχο τη «σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία» της κορυφαίας επαγγελματικής μπασκετικής λίγκας της χώρας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η επιλογή του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για τη λίγκα, δήλωσε ο πρόεδρος της GBL, Μιχάλης Μελής.



«Πρόκειται για μία προσωπικότητα με μακρά διαδρομή στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, διεθνή εμπειρία και βαθιά γνώση του αντικειμένου. Το κυριότερο στοιχείο που διαθέτει είναι το κύρος που απαιτεί μία τόσο σημαντική θέση», συμπλήρωσε και ευχήθηκε στον Ευθύμη Ρεντζιά καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντά του.

Η ανακοίνωση της Greek Basketball League

«Η Stoiximan Greek Basketball League περνά σε μια νέα εποχή, προχωρώντας σε μια σημαντική οργανωτική αλλαγή με στόχο τη σύγχρονη και ακόμη πιο αποτελεσματική λειτουργία της κορυφαίας επαγγελματικής μπασκετικής λίγκας της χώρας.



Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Stoiximan GBL, ο Ευθύμης Ρεντζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της λίγκας, αποτελώντας τον πρώτο CEO στην ιστορία της Stoiximan GBL.

Η δημιουργία της θέσης του CEO αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον θεσμικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό της Stoiximan GBL, ενισχύοντας τη διοικητική της δομή και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του πρωταθλήματος.

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς, με πολυετή παρουσία και σημαντική εμπειρία στον χώρο του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, αναλαμβάνει να ηγηθεί της νέας αυτής εποχής, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη του προϊόντος, την ενίσχυση της εμπορικής και επικοινωνιακής του δυναμικής, την περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών και τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας για τις ομάδες, τους φιλάθλους, τους χορηγούς και όλους τους συνεργάτες της Stoiximan GBL.

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Η Stoiximan GBL γυρίζει σελίδα και θέτει τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της, με μια σύγχρονη διοικητική δομή και ξεκάθαρο προσανατολισμό στην ανάπτυξη και το μέλλον του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ.

Μιχάλης Μελής (πρόεδρος Stoiximan GBL): “Η επιλογή του Ευθύμη Ρεντζιά στη θέση του CEO της Stoiximan GBL έχει ιδιάιτερο συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για τη λίγκα. Πρόκειται για μία προσωπικότητα με μακρά διαδρομή στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, διεθνή εμπειρία και βαθιά γνώση του αντικειμένου. Το κυριότερο στοιχείο που διαθέτει είναι το κύρος που απαιτεί μία τόσο σημαντική θέση. Του εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».