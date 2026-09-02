«Να ενισχύσουμε τη συμβολή μας στις αμυντικές ανάγκες της Ελλάδας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο νέος CEO της Intracom Defense.

Η Intracom Defense (IDE) ανακοινώνσετον διορισμό του κ. Λυκούργου Αντωνόπουλου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης για την εταιρεία, ως μέλος του Ομίλου Israel Aerospace Industries (IAI).

Ο διορισμός του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων της IDE για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ως κορυφαίας Ελληνικής εταιρείας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της, την επιτάχυνση της καινοτομίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων αμυντικών λύσεων και προηγμένων τεχνολογιών.

Ο Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intracom Defense, δήλωσε:

«Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, της διοικητικής ομάδας και όλων των εργαζομένων της Intracom Defense, έχω τη χαρά να καλωσορίσω τον κ. Λυκούργο Αντωνόπουλο ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μας.

Η πολυετής ηγετική του εμπειρία, η βαθιά κατανόηση των προηγμένων τεχνολογιών και των σύνθετων εφαρμογών ολοκληρωμένων συστημάτων, καθώς και η αποδεδειγμένη ικανότητά του να αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, τον καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλο να ηγηθεί της IDE. Σε συνδυασμό με το υψηλά καταρτισμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, δημιουργούνται ισχυρές προϋποθέσεις για τη συνεχή ανάπτυξη, καθώς και για την επιτυχή μετάβασή της στην επόμενη φάση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φιλοδοξία μας, βασιζόμενοι στην ισχυρή κληρονομιά και τεχνογνωσία της εταιρείας στον τομέα της προηγμένης αμυντικής τεχνολογίας, καθώς και στο εξαιρετικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της, είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση της IDE ως κορυφαίας ελληνικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας, να επεκτείνουμε τη διεθνή της παρουσία και να ενισχύσουμε τη συμβολή της στις αμυντικές και τεχνολογικές δυνατότητες της Ελλάδας.

Παράλληλα θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μας εκτίμηση προς τον κ. Γιώργο Τρουλλινό, ιδρυτή και επί σειρά ετών ηγέτη της IDE. Το όραμά του, η αφοσίωσή του και η ηγεσία του συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία και την ανάπτυξη της Intracom Defense, καθώς και στη καθιέρωσή της ως μίας από τις σημαντικότερες εταιρείες προηγμένης αμυντικής τεχνολογίας της Ελλάδας. Οι ισχυρές τεχνολογικές δυνατότητες, η εξειδίκευση και η φήμη που έχει οικοδομήσει η IDE όλα αυτά τα χρόνια, αποτελούν ένα εξαιρετικό θεμέλιο για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.»

Ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Defense, δήλωσε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η ανάληψη της ηγεσίας της Intracom Defense, μιας εταιρείας με ισχυρή τεχνολογική παράδοση , υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και εδραιωμένη θέση στην Ελληνική όσο και διεθνή αμυντική αγορά.

Προτεραιότητά μου είναι να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτό το ισχυρό υπόβαθρο, να αναπτύξουμε περαιτέρω τις τεχνολογικές μας δυνατότητες, να ενισχύσουμε τη συμβολή μας στις αμυντικές ανάγκες της Ελλάδας και να επιταχύνουμε τη διεθνή ανάπτυξη της IDE.

Σε στενή συνεργασία με τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, τους στρατηγικούς συνεργάτες μας και την IAI, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, την επιχειρησιακή αριστεία και τις μακροπρόθεσμες συνεργασίες, αναζητώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της IDE ως μιας διεθνώς ανταγωνιστικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας.»

Ο κ. Αντωνόπουλος διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές και ηγετικές θέσεις στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τομέα Εταιρικών πελατών της COSMOTE TELEKOM και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, διαχειριζόμενος μια στρατηγική επιχειρησιακή μονάδα, με μεγάλο αριθμό στελεχών και σημαντικό χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών, που περιλαμβάνει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, έργα και δραστηριότητες εφαρμογών ολοκληρωμένων συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Όμιλο ΟΤΕ, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση και ανάπτυξη της επιχειρησιακής μονάδας του Ομίλου στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μετατρέποντάς την σε έναν από τους σημαντικότερους παρόχους εφαρμογών ολοκληρωμένων συστημάτων στην Ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της πέρα από τα Ελληνικά σύνορα.

Με σημαντική εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες, στις ΤΠΕ, στα ολοκληρωμένα συστήματα, στις κρίσιμες υποδομές και στις προηγμένες τεχνολογίες, ο κ. Αντωνόπουλος έχει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, αναπτύξει ισχυρό και τεκμηριωμένο ιστορικό επιτυχιών στους τομείς του επιχειρηματικού μετασχηματισμού, της ανάπτυξης διεθνών δραστηριοτήτων, της σύναψης και ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών, καθώς και της επιτυχούς υλοποίησης τεχνολογικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας και κρίσιμης σημασίας για σημαντικούς οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και για ευρωπαϊκούς θεσμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο κ. Αντωνόπουλος είναι κάτοχος MBA από το Οικονομικό και Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο Aston, μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Αεροναυτική Ηλεκτρονική από το Πανεπιστήμιο Cranfield, καθώς και πτυχίου (BEng, με άριστα) στην Ηλεκτρονική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αγγλίας.

Σχετικά με την IDE

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι μια ελληνική εταιρεία, θυγατρική της ΙΑΙ (Israel Aerospace Industries), με μακροχρόνια διεθνή παρουσία και αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα στον χώρο των αμυντικών συστημάτων.

Η IDE χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων στους τομείς των ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων, τακτικών συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών, ολοκληρωμένων λύσεων επιτήρησης, υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η IDE συγκαταλέγεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών οργανισμών του NATO, συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα και έχει επιτύχει να ηγείται σε ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, ενώ παράλληλα στηρίζει την ελληνική βιομηχανία μέσω ανάθεσης σημαντικού υποκατασκευαστικού έργου σε άλλες ελληνικές εταιρείες, συμβάλλοντας στην οικονομία της χώρας.

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 600 Έλληνες επιστήμονες σε τεχνολογίες αιχμής, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε έργα υψηλού αντίκτυπου και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, η IDE καλλιεργεί μια κουλτούρα εξωστρέφειας, αξιοπιστίας και αριστείας, που επιβεβαιώνεται από τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της.