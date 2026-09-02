Ποιοι έδωσαν το παρών στο γεύμα Μητσοτάκη - Μέρντοχ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γεύμα με τον μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ, στο οποίο έδωσαν το παρών και στελέχη από τον όμιλο του επιχειρηματία.

Στο γεύμα ο πρωθυπουργός και ο επιχειρηματίας συνοδεύονταν από τις συζύγους τους, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και Έλενα Ζούκοβα. Επίσης, στο γεύμα συμμετείχαν κορυφαία στελέχη του ομίλου του Μέρντοχ, ανάμεσά τους η CEO της News UK, Ρεμπέκα Μπρουκς και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής της New York Post Group.

Η περιουσία του 95χρονου Ρούπερτ Μέρντοχ και της οικογένειάς του ανέρχεται σε 24 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Η αυτοκρατορία των media του μεγιστάνα ιδρυτή της News Corporation περιλαμβάνει εφημερίδες μεταξύ άλλων στη Βρετανία (The Sun, The Times), την Αυστραλία (The Daily Telegraph, Herald Sun, The Australian) και τις ΗΠΑ (Wall Street Journal, New York Post). Επίσης, του ανήκει ο εκδοτικός οίκος HarperCollins, αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky News Australia και Fox News (μέσω της Fox Corporation).