Εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» πραγματοποιείται αυτή την ώρα.

Δείτε σε απευθείας μετάδοση τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χαρδαλιά στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον».

Το νέο πρότυπο Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο, είναι ένα εμβληματικό έργο αστικής ανάπλασης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Υιοθετεί τις αρχές του νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και τον κόσμο, όσον αφορά στην καινοτομία, την εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ. Πρόκειται για ένα κορυφαίο τοπόσημο του Λεκανοπεδίου, που θα αλλάξει τον προσανατολισμό της πρωτεύουσας και των κατοίκων της προς τη θάλασσα, αποτελώντας πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες.

Το Πάρκο σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 370 εκ ευρώ, Θα αναπτυχθεί με πολλαπλές εκφάνσεις σε έκταση 541 στρεμμάτων και θα αποτελέσει το κόσμημα του ενοποιημένου παράκτιου μετώπου της Αττικής με την περάτωση του σχετικού περιφερειακού σχεδιασμού.

Θα είναι δημοσίου χαρακτήρα με πλήρη προσβασιμότητα για όλους Θα έχει «πράσινο» στο 75% της έκτασης, καθώς θα φυτευτούν χιλιάδες δένδρα και θάμνοι στα 343 στρέμματα με το υπόλοιπο 25% του Πάρκου να προσφέρεται για ήπιες πολιτιστικές δράσεις, αθλητικές δραστηριότητες με γήπεδα, ποδηλατόδρομους και πολυχώρους άσκησης, κοινωνικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες εκπαιδευτικού και θεματικού χαρακτήρα για παιδιά, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επιμέρους ήπιες εμπορικές χρήσεις. Θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή δραστηριότητα των όμορων δήμων και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, τόσο για τις τοπικές επιχειρήσεις, όσο και για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

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Τέλος, το «ΑΕΝΑΟΝ», σε συνάρτηση με το συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών που προβλέπει ο Περιφερειακός σχεδιασμός για τους χώρους του Tae Kwon Do και της Πλατείας Νερού, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Αττικής, θα οδηγήσουν να δημιουργηθούν «σχεδόν 1.000 στρέμματα ενιαίου παραλιακού χώρου πρασίνου και αναψυχής έως το 2030».