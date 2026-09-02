Είναι πραγματικά ένα από τα απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα με αποτέλεσμα η αξιοπιστία της κυβέρνησης να φτάνει στο ναδίρ, ενώ μαζί της συμπαρασύρει το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
-Στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός του ΗΣΑΠ ο οποίος θα έμπαινε στις ράγες στις 14 Ιουλίου. Κανονική φιέστα για ...ένα συρμό (!), αλλά προς το παρόν ας το ξεπεράσουμε!
-Ο συρμός (για τον οποίο έγινε η φιέστα) δεν ήταν έτοιμος στις 14 Ιουλίου- τότε τι παρουσιάστηκε τον Μάιο;
-Ορίστηκε νέα ημερομηνία για τη παράδοσή του στις 7 Αυγούστου ώστε να κυκλοφορήσει πριν το τέλος του καλοκαιριού!
-Όμως ούτε στις 7 Αυγούστου ήταν έτοιμος!
Η ΣΤΑΣΥ δεν όρισε ακόμα νέα ημερομηνία που θα παραδοθεί ο συρμός και θα μπει στην κυκλοφορία!
ΠΡΟΤΑΣΗ: Όταν είναι τελικά έτοιμος ο ένας από τους 14 παλιούς συρμούς που ανακαινίζονται να τον ...εγκαινιάσει και πάλι ο Κ. Μητσοτάκης! Αν δεν έχουν βεβαίως γίνει οι εκλογές που προγραμματίζονται για τα τέλη Μαΐου!
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς γίνεται αυτοί η χώρα να βρίσκει αμέσως υπερσύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη, φρεγάτες τελευταίας τεχνολογίας και Θόλο του Αχιλλέα και να μην μπορεί να ανακατασκευάσει έναν συρμό του τρένου;
ΑΠΟΡΙΑ: Η αντιπολίτευση είναι εδώ;