Ο καιρός θα επιμείνει με μικρά σκαμπανεβάσματα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, για τις επόμενες αρκετές ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Παραμένουμε και αυτήν την εβδομάδα σε θερμές καταστάσεις χωρίς όμως ακρότητες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Και σήμερα να είναι μία αρκετά ζεστή ημέρα, ιδιαίτερα για τα δυτικά και νότια - νοτιοανατολικά τμήματα. Παρ'όλα αυτά δεν θα απουσιάζουν ούτε η αστάθεια, ούτε τα μελτέμια προς την πλευρά του Αιγαίου.

Περιμένουμε κοντά στην Πέμπτη να ενταθεί και να γενικευτεί αυτή η αστάθεια, ενώ από την Παρασκευή ενισχύονται τα μελτέμια και υποχωρεί ο υδράργυρος για να πάμε σε πιο φθινοπωρινές καταστάσεις.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια και τις απογευματινές ώρες περιμένουμε μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες.

Από αύριο το βράδυ, κυρίως όμως μέσα στην Πέμπτη, αυτή η αστάθεια θα γενικευθεί και θα ενταθεί.

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Οι άνεμοι θα επιμείνουν προς την πλευρά του Αιγαίου, ενώ στο Ιόνιο δεν θα είναι πρόβλημα. Το μελτέμι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο στην Κρήτη.

Νωρίς το πρωί ο υδράργυρος έχει υποχωρήσει αρκετούς βαθμούς. Αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία θα ανέβει σε πάνω από τα κανονικά θερμοκρασιακά επίπεδα για την εποχή.

Σήμερα στα δυτικά και νότια τμήματα, θα έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες (37 βαθμοί Κελσίου) και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα είμαστε κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο για ένα ακόμη 24ωρο, οι άνεμοι θα πνέουν με μέτριες εντάσεις και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 36 βαθμούς. Λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα, θα σημειωθούν κάποιες διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες, κάτι το οποίο θα συμβεί και σήμερα. Πιο οργανωμένη θα είναι η αστάθεια για την κεντρική Μακεδονία αύριο το βράδυ, όπως επίσης και μέσα στην Πέμπτη, Οι άνεμοι δε θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αισθητή θα είναι η δροσούλα νωρίς το πρωί.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο θα επιμείνει ροή πολύ θερμής αέριας μάζας, από τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Αύριο θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου, πιθανόν ακόμα και στους 38. Τα μελτέμια θα ρίξουν τον υδράργυρο κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Από αύριο το βράδυ κατεβαίνει μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια, θα δούμε μια οργανωμένη αστάθεια στη βόρεια Ελλάδα με μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Προσοχή στους κεραυνούς και στις χαλαζοπτώσεις.

Την Πέμπη ξεκινάει το κύμα αστάθειας

Κυρίως την Πέμπτη, θα εμφανιστεί πιο οργανωμένη αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας μας και σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από την κεντρική Μακεδονία και το βόρειο - βορειοδυτικό Αιγαίο. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι με το απόγευμα, τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν ανατολικότερα και νοτιότερα για να απασχολήσουν την περιοχή της Θράκης, της Θεσσαλίας, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα - χωρίς Εη Αττική να απασχολείται- και θα φθάσουν οι καταιγίδες μέχρι και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα περιοριστεί η αστάθεια, πράγμα το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στα μελτέμια να ενισχυθούν αγγίζοντας ακόμα και τα 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει και θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο.

Έκπληξη ο καιρός την επόμενη εβδομάδα

Από την άλλη εβδομάδα μας έρχονται και πάλι θερμές αέριες μάζες για να ανέβει ξανά ο υδράργυρος και να θυμίσει και πάλι ο καιρός καλοκαίρι, καθώς το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 37 βαθμούς Κελσίου.

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