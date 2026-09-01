Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος παππού ή γιαγιάς που εμφανίζεται πάντα με μια σακούλα γεμάτη πράγματα.

Η αληθινή αγάπη ενός παππού ή μιας γιαγιάς δεν μετριέται με τα δώρα. Μετριέται με τη ριζοσπαστική πράξη να ακούς ένα παιδί σαν οι σκέψεις του να έχουν πραγματικά σημασία.

Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος παππού ή γιαγιάς που εμφανίζεται πάντα με μια σακούλα γεμάτη πράγματα. Κάτι για τον καθένα. Τα παιδιά πέφτουν πάνω της, επικρατεί πανδαιμόνιο και, για περίπου έντεκα λεπτά, αυτός ο παππούς ή η γιαγιά είναι ο πιο δημοφιλής ενήλικας στο σπίτι.

Μετά, όμως, τα παιχνίδια καταλήγουν κάτω από τον καναπέ.

Αν ρωτήσεις έναν ενήλικα ποιον παππού ή ποια γιαγιά αγάπησε πραγματικά περισσότερο, η απάντηση σχεδόν ποτέ δεν έχει να κάνει με μια σακούλα γεμάτη δώρα. Συνήθως αφορά κάποιον που έκανε μια ερώτηση και στη συνέχεια έμεινε αρκετή ώρα σιωπηλός, ώστε να ακούσει πραγματικά την απάντηση.

Η ψυχολογία μελετά αυτό το ζήτημα εδώ και τριάντα χρόνια και τα συμπεράσματα είναι λιγότερο ρομαντικά απ’ όσο ακούγονται.

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Τι προσφέρουν πραγματικά τα χρήματα

Η πιο χρήσιμη έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα ξεχωρίζει δύο πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι συνηθίζουν να βάζουν στο ίδιο «καλάθι».

Ερευνητές που παρακολούθησαν 408 οικογένειες στο πλαίσιο του Flourishing Families Project μέτρησαν ξεχωριστά τη συναισθηματική και την οικονομική συμμετοχή των παππούδων και των γιαγιάδων στη ζωή των παιδιών. Έναν χρόνο αργότερα, επανήλθαν για να εξετάσουν την κατάσταση παιδιών ηλικίας 10 έως 14 ετών.

Η συναισθηματική συμμετοχή συνδέθηκε με περισσότερη κοινωνική και αλτρουιστική συμπεριφορά, τόσο εκείνη τη στιγμή όσο και έναν χρόνο αργότερα, ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά ζούσαν σε μονογονεϊκές ή οικογένειες με δύο γονείς.

Η οικονομική βοήθεια, αντίθετα, συνδέθηκε με ένα μόνο αποτέλεσμα: καλύτερη συμμετοχή και αφοσίωση στο σχολείο έναν χρόνο αργότερα. Και αυτό καταγράφηκε μόνο στις μονογονεϊκές οικογένειες.

Με άλλα λόγια, τα χρήματα πράγματι προσφέρουν κάτι, όμως αυτό το κάτι είναι περιορισμένο, εξαρτάται από τις συνθήκες και αφορά περισσότερο την πρακτική στήριξη παρά την αγάπη.

Τα χρήματα μπορούν να βοηθήσουν μια οικονομικά πιεσμένη οικογένεια να σταθεί στα πόδια της. Υπάρχουν όμως ελάχιστες ενδείξεις ότι καθορίζουν το πώς νιώθει ένα παιδί για εκείνον που υπογράφει την επιταγή.

Μια έρευνα σε 1.515 Βρετανούς εφήβους κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των παππούδων και των γιαγιάδων στη ζωή των παιδιών συνδέθηκε με λιγότερα συναισθηματικά προβλήματα και περισσότερη κοινωνική συμπεριφορά.

Μάλιστα, η επίδραση αυτή ήταν πιο έντονη στα παιδιά μονογονεϊκών και ανασυγκροτημένων οικογενειών.

Ο ίδιος μηχανισμός εμφανίζεται και στις σχέσεις των ενηλίκων. Ένα σύντομο βίντεο εξηγεί την ψυχολογία πίσω από το γιατί κάποιος μπορεί να αισθάνεται συναισθηματικά μόνος ακόμη και ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας και φίλους που τον αγαπούν περισσότερο.

Και καταλήγει σχεδόν στο ίδιο συμπέρασμα με εκείνο στο οποίο επανέρχονται διαρκώς αυτές οι έρευνες: το να σε γνωρίζει κάποιος δεν είναι το ίδιο με το να σε βλέπει πραγματικά.

πηγή: siliconcanals