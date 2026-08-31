Αλλάζει το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη, με την αστάθεια να εντείνεται και να φέρνει ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και δυνατές ριπές ανέμου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ζεστός θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ωστόσο η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας, καθώς η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ενταθεί, φέρνοντας μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί η «μάχη» ανάμεσα στην έντονη ζέστη και τους βοριάδες που θα κυριαρχούν κυρίως στο Αιγαίο.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη δυτική και ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, τα μελτέμια αναμένεται να ενισχυθούν προς την Παρασκευή και το Σάββατο.

Τετάρτη και Πέμπτη οι πιο κρίσιμες ημέρες

Η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ωστόσο η Τετάρτη και κυρίως η Πέμπτη αναμένεται να είναι οι πιο κρίσιμες ημέρες.

Τα φαινόμενα θα είναι πιο εκτεταμένα και έντονα στον ηπειρωτικό κορμό, αλλά και προς το δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

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Αργά το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντρική και δυτική Στερεά, αλλά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, όσο πιο εσωτερικά κινούμαστε στον ηπειρωτικό κορμό, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες.

Παρότι τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια, τοπικά μπορεί να παρουσιάσουν έντονο χαρακτήρα και να προκαλέσουν προβλήματα, κυρίως λόγω των κεραυνών και των πιθανών χαλαζοπτώσεων.

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Ισχυρές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, η οποία τονίζει ότι ο καιρός θα διατηρηθεί ζεστός τις επόμενες ημέρες, πριν η αστάθεια κορυφωθεί την Πέμπτη.

Την ημέρα αυτή αναμένονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, με τα φαινόμενα να έχουν κατά τόπους έντονο χαρακτήρα.

Η αστάθεια θα μπορούσε να συνοδευτεί από χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρές ριπές ανέμου.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αρχικά μικρή πτώση, ενώ η αλλαγή θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή, όταν αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση του υδραργύρου και ενίσχυση των ανέμων.

Έτσι, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών, η Πέμπτη αναμένεται να φέρει μια πιο έντονη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με τις καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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