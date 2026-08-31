«Στο υπουργικό συμβούλιο της 30ής Σεπτεμβρίου θα γίνει εισήγηση από το υπουργείο Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2027», είπε ο Θεόδωρος Λιβάνιος.

«Ο εκλογικός νόμος δεν πρόκειται να αλλάξει», επανέλαβε ο Θεόδωρος Λιβάνιος στην ΕΡΤ. «Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχει πει ο πρωθυπουργός, δεν έχει πρόθεση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Η ουσία του εκλογικού νόμου δεν αλλάζει, από κει και πέρα μελετάμε διάφορες βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία», πρόσθεσε και τόνισε ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Επιστολική ψήφος

Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι θεσμικά πάντα έτοιμο για εκλογές, έχει και τη γνώση και την εμπειρία. Πάντως όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 έχει και τη γνώση και την εμπειρία.

Το βασικό είναι ότι αλλάζει η επιστολική ψήφος για το εξωτερικό καθώς για πρώτη φορά θα εφαρμοσθεί σε επίπεδο εθνικών εκλογών. Αυτοί λοιπόν που ζουν στο εξωτερικό και έχουν το δικαίωμα ψήφου, μπορούν να μπουν από σήμερα μέχρι την επόμενη μέρα της διάλυσης Βουλής στη σχετική πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτησή τους.

Ήδη έχουν ενημερωθεί όσοι είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα το 2023 και των ευρωεκλογών το 2024 και έχουν αρχίσει οι πρώτες εγγραφές. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τις 13.000 εγγραφές κάτι που έχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι νωρίς ακόμα και πρέπει ο αριθμός να είναι μεγάλος, να αντιπροσωπεύσει τη δύναμη του Ελληνισμού στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον το στατιστικό ότι λίγο πάνω από 6 στους 10 επιλέγουν επιστολική ψήφο.

Όπως είχε γίνει και το 2023 οι συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό θα ψηφίσουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, θα ψηφίσουν - επί της ουσίας - μόνο κόμμα.

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Έχει ψηφιστεί πρόταση, που θα ισχύσει 18 μήνες μετά από τις εκλογές, να υπάρχει και μια ξεχωριστή τριεδρική περιφέρεια του εξωτερικού, με την οποία θα μπορούν οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό να ψηφίσουν και να επιλέξουν και τον βουλευτή που τους αντιπροσωπεύει.

«Στις 30 Σεπτεμβρίου η εισήγηση για τις προσλήψεις στο Δημόσιο»

Τα αιτήματα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο εξετάζονται προκειμένου να ιεραρχηθούν οι ανάγκες σε όλο τον δημόσιο τομέα, είτε αφορά την αυτοδιοίκηση, είτε αφορά το σύστημα υγείας, είτε αφορά την παιδεία, είτε αφορά τους τα σώματα ασφαλείας.

Όλα αυτά ιεραρχούνται, μπαίνουν σε σχετικά αρχεία, επεξεργάζονται και στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ης Σεπτεμβρίου, θα γίνει εισήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2027.

Το σημαντικό δεν είναι μόνο η μεγάλη αλλαγή που έγινε τα τελευταία χρόνια, να εγκρίνουμε δηλαδή προσλήψεις. Το σημαντικό είναι να κάθονται οι υπάλληλοι στις θέσεις τους, να διορίζονται και να αναλαμβάνουν υπηρεσία που για μένα είναι ακόμα πιο σημαντικό σε σχέση με το να προκηρύξεις μια θέση ή να εγκρίνεις μια θέση. Να γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία, με την εγγύηση της μεθόδου του ΑΣΕΠ.

Μία σημαντική καινοτομία είναι η εντοπιότητα, η οποία θεσπίστηκε για όλους τους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας, αλλά και Δήμους με κάτω από 25.000 πληθυσμό, ώστε ένας άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος ζει σε έναν νησιωτικό δήμο, να έχει πολύ αυξημένη μοριοδότηση για να διοριστεί στον Δήμο που μένει και κυρίως να μείνει σε αυτόν τον τόπο.

«Στις 20.000 αναμένονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο το 2027»

Ο αριθμός των προσλήψεων θα κινηθεί στη ζώνη των 20.000, με τον κανόνα ένας προς έναν. Σε αυτό τον αριθμό θα συμπεριλαμβάνονται οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί και περί τους 3.500 στην Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τον υπουργό.

«Σε σχέση με τα περσινά νούμερα, ο αριθμός των προσλήψεων θα είναι λίγο πιο ενισχυμένος. Επίσης, υπενθυμίζω ότι τη σεζόν 2026-2027 θα γίνουν επιπλέον 9.000 προσλήψεις σε όλους τους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς της χώρας, ώστε από το 2027, να είναι στελεχωμένοι με μόνιμο προσωπικό».

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων για κατοικίες για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων

Για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διορισθέντες -ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ζήτηση-, ο υπουργός σημείωσε: «Υπάρχει μια συγκροτημένη πολιτική, η επιστροφή δύο ενοικίων κάθε χρόνο σε όσους εργάζονται σε νησιωτικούς δήμους.

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε ήδη με 17 νησιωτικούς δήμους, εγκρίνοντας αιτήματα που έχουν κάνει για χρηματοδότηση ανέγερσης κατοικιών, για εργαζόμενους. Ήδη υπάρχουν δήμοι που παραχωρούν σπίτια με πολύ χαμηλό ενοίκιο, ακόμα και 50 ευρώ ώστε να μπορεί ένας δάσκαλος, να ξέρει ότι υπάρχει ένα σπίτι που θα τον περιμένει και να μπορέσει να ασκήσει το λειτούργημά του αποτελεσματικά.»

«Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στον δημόσιο τομέα»

Η μεγάλη διαφορά, στο νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Λιβάνιο, είναι ότι «θα γίνει ένας κεντρικός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, όπου εκτός από συγκεκριμένα ζητήματα γνώσεων τα οποία θα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, θα υπάρχει και τεστ εργασιακής εμπειρίας και ουσιαστικά προσομοίωσης καταστάσεων που θα βαθμολογηθεί από το ΑΣΕΠ. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει μόνο τυπικά προσόντα, είναι κατάλληλος για προϊστάμενος. Δεν είναι το μόνο κριτήριο.

Το ΑΣΕΠ θα αξιοποιήσει τις σύγχρονες εξελίξεις που υπάρχουν στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και με ένα ψηφιακό τεστ θα μπορέσει να αξιολογήσει περαιτέρω και την προσωπικότητα και τις ικανότητες των υπαλλήλων. Θέλουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι κατ’ αρχήν απολύτως αντικειμενικό».

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