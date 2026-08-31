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Ξεκινά από σήμερα τετραήμερη εξόρμηση του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Κρήτη, με περιοδείες κορυφαίων στελεχών και κορύφωση την εκδήλωση της 3η Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο.

Από την Κρήτη ξεκινά η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιλέγει ένα από τα παραδοσιακά προπύργια της παράταξης για να δώσει το σήμα της πολιτικής επανεκκίνησης ενόψει της κρίσιμης περιόδου που ακολουθεί.

Η συμπλήρωση 52 ετών από την ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του 1974 αποτελεί την αφορμή, ωστόσο στο ΠΑΣΟΚ θέλουν η παρουσία στο νησί να έχει χαρακτήρα πολύ ευρύτερο από μια επετειακή εκδήλωση. Στόχος είναι να συνδυαστεί ο συμβολισμός της επετείου με ένα άνοιγμα στην κοινωνία και την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες, λίγες ημέρες πριν το πολιτικό σκηνικό μεταφερθεί, σε επίπεδο προγραμμάτων, στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη, στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο, με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πριν από αυτήν, όμως, η Χαριλάου Τρικούπη επιστρατεύει, αρχής γενομένης από σήμερα, μεγάλο μέρος του στελεχιακού της δυναμικού, στέλνοντας βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και στελέχη του κόμματος και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης.

Η επιλογή του νησιού για τα «γενέθλια» του ΠΑΣΟΚ – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1974 – μόνο τυχαία δεν είναι. Η Κρήτη αποτελεί διαχρονικά μία από τις ισχυρότερες εκλογικές βάσεις της παράταξης και στο ΠΑΣΟΚ θέλουν η φετινή επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας περιόδου πιο έντονης πολιτικής παρουσίας, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στις κάλπες.

Τετραήμερη εξόρμηση σε όλη την Κρήτη

Από σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ «απλώνονται» σε ολόκληρη την Κρήτη, με ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών και επαφών σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο τα προβλήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, όσο και βασικά πεδία της πολιτικής ατζέντας του κόμματος. Τα κλιμάκια θα έχουν επαφές, μεταξύ άλλων, με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, εργαζομένους και συνδικαλιστικούς φορείς, αγρότες και παραγωγούς, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, εκπροσώπους της εκπαίδευσης και της Δικαιοσύνης, καθώς και με διοικήσεις νοσοκομείων και υγειονομικούς.

Στις περιοδείες συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ενώ η τετραήμερη εξόρμηση θα κορυφωθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο. Στις 11:00 ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τους βουλευτές και τα τοπικά στελέχη, θα συμμετάσχει σε περιοδεία στο κέντρο της πόλης, πριν από την κεντρική επετειακή εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των περιοδειών στην Κρήτη ανά νομό:

ΚΛΙΜΑΚΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

- ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8

Επικεφαλής κλιμακίου: Τσίμαρης Ιωάννης, Βατσινά Ελένη, Παρασύρης Φραγκίσκος

10:00 Αγορά και τοπικά καταστήματα Καμινίων

18:00 Στα χωριά των δημοτικών ενοτήτων Τεμένους και Παλιανής

- ΤΡΙΤΗ 1/9

Επικεφαλής κλιμακίου: Λιακούλη Ευαγγελία, Βατσινά Ελένη, Παρασύρης Φραγκίσκος, Κουκουδάκη Μάρα



10:00 Αγορά και τοπικά καταστήματα Αλικαρνασσού

12:00 Σύσκεψη για θέματα δικαιοσύνης στον Δικηγορικό Σύλλογο

18:00 Επίσκεψη στο Γάζι και χωριά του δήμου Μαλεβιζίου



- ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9

Επικεφαλής κλιμακίου: Διαμαντοπούλου Άννα, Παραστατίδης Στέφανος, Χρηστίδης Παύλος, Βατσινά Ελένη, Παρασύρης Φραγκίσκος, Μαρκογιαννάκη Όλγα

10:00 Αγορά και τοπικά καταστήματα Ατσαλένιου

12:00 Συνάντηση με Πρόεδρο και Δ.Σ. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τις πρυτανικές αρχές Πανεπιστημίου Κρήτης, ΕΛΜΕΠΑ, Πολυτεχνείου

14:30 Συνάντηση με Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-ΠΕΜΠΤΗ 3/9

Συμμετέχουν όλοι οι Βουλευτές και τα Μέλη Πολιτικού Συμβουλίου

09:00 Αγορά Ασημίου & Αγ. Δέκα

Επικεφαλής κλιμακίου: Κατρίνης Μιχάλης, Γιαννακοπούλου Νάντια, Γιαννακούρας Βαγγέλης, Γλαβίνας Θανάσης, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης.

10:00 Σύσκεψη για εργασιακά θέματα (Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Δημόσιο - Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου) με τη συμμετοχή του υπεύθυνου ΚΤΕ Εργασίας Χρηστίδη Παύλου, Βαρδακαστάνη Γιάννη, Τσουκαλά Κώστα, Θρασκιά Ράνια, Καζάνη Κατερίνα

11:00 Κεντρικό κλιμάκιο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τους Βουλευτές και τα τοπικά στελέχη.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

- ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8

Επικεφαλής κλιμακίου: Στέφανος Παραστατίδης, Νίκος Μήλης , Δρούλιας Ηρακλής, Δαφέρμου Μαρία



09:30 Επίσκεψη σε αγροτικό συνεταιρισμό Κισσάμου

10:30 Επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Υγείας Κισσάμου

11:30 Επίσκεψη σε επιχείρηση παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης μελιού μαζί με Μελισσοκομικό Σύλλογο Χανίων στην Κίσσαμο.

13:30 Επίσκεψη στο ΤEΕ Δυτικής Κρήτης

18:00 Επισκέψεις σε τοπικά καταστήματα Δήμου Χανίων και Δήμου Πλατανιά.

- ΤΡΙΤΗ 1/09

Επικεφαλής κλιμάκιου: Άννα Διαμαντοπούλου, Στέφανος Παραστατίδης, Δαφέρμου Μαρία

10:00 Επίσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Χανίων και συνάντηση με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων

11:30 Συνάντηση με το Οικονομικό Επιμελητήριο και τον Δικηγορικό Σύλλογο στην αίθουσα Οικονομικού Επιμελητήριου

14:00 Συνάντηση με το ΕΒΕΧ, τον Εμπορικό Σύλλογο Χανιών και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Ν. Χανίων

Απόγευμα: Επίσκεψη στα καταστήματα στο κέντρο των Χανιών

ΚΛΙΜΑΚΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

- ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8

Επικεφαλής κλιμακίου: Μάντζος Δημήτρης, Χνάρης Μανόλης

12:00 Περιοδεία στην πόλη, συνάντηση με θεσμικούς φορείς και στελέχη

13:00 Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου

18:00 Συζήτηση με πυρόπληκτους κατοίκους στον Ασώματο, δ. Άγιου Βασίλειου

19:00 Επίσκεψη στο πυροσβεστικό κλιμάκιο

20:00 Επίσκεψη στο Σπήλι και ομιλία

- ΤΡΙΤΗ 1/9

Επικεφαλής κλιμακίου Χρηστίδης Παύλος, Χνάρης Μανόλης, Δρούλιας Ηρακλής, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

11:00 Aνώγεια (Περαχώρι και Μεϊντάνι)

19:00 Ομιλία στον Δήμο Μυλοποτάμου

-ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9

Επικεφαλής κλιμακίου: Λιακούλη Ευαγγελία, Χνάρης Μανόλης, Κακλαμάνης Χρήστος, Βελεγράκης Μανώλης

11:00 Σύσκεψη για θέματα Δικαιοσύνης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου

13:00 Επίσκεψη στα γραφεία του παραρτήματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) στο Ρέθυμνο

ΚΛΙΜΑΚΙΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

-ΔΕΥΤΕΡΑ 31/08 Ιεράπετρα

Επικεφαλής κλιμακίου: Σπυριδάκη Κατερίνα, Κατερινόπουλος Θανάσης, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

10:00 Συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή Ιεράπετρας

11:00 Επίσκεψη στο Λιμεναρχείο

12:00 Συνάντηση με σύλλογο «Φίλοι – Εθελοντές Ερυθρού Σταυρού» Ιεράπετρας

13:00 Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας

18:30 Επίσκεψη σε Επισκοπή – Παχειά Άμμο – Καβούσι

-ΤΡΙΤΗ 01/09 Σητεία

Επικεφαλής κλιμακίου: Mάντζος Δημήτρης, Τσίμαρης Ιωάννης, Νικολαΐδης Τάσος, Σπυριδάκη Κατερίνα

09:30 Επίσκεψη στην αγορά

10:30 Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Σητείας και συνάντηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων

12:00 Επίσκεψη στα καταστήματα της πόλης

13:00 Συνάντηση με φορείς εστίασης, ξενοδοχοϋπαλλήλους, τον Αγροτικό Σύλλογο και ανοικτή συζήτηση σε καφέ της πόλης

15:00 Συνάντηση στους Παπαγιανάδες με τον ΤΟΕΒ, τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας

- ΤΕΤΑΡΤΗ 02/09 Άγιος Νικόλαος

Επικεφαλής κλιμακίου: Γερουλάνος Παύλος, Μάντζος Δημήτρης, Σπυριδάκη Κατερίνα, Δρούλιας Ηρακλής, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης, Κουκουδάκη Μάρα