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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο, εξωτερικά πυρηνελαιουργείου, στην περιοχή Κεντρί της Ιεράπετρας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 20 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν παράλληλα υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και μηχανήματα έργου, προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2093667546180309146}

Οι πυροσβέστες επιχειρούν για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή για το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά.