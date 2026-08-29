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Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ακόμη και ανεμοστρόβιλων.

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κύπρο, με ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους και κεραυνούς να προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Η κακοκαιρία έχει ήδη κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχεται μαζικές κλήσεις για περιστατικά που συνδέονται με την ένταση των φαινομένων. Τα προβλήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, πυρκαγιές που προκλήθηκαν από κεραυνούς, σπινθηρισμούς καλωδίων και άλλα περιστατικά.

{https://x.com/Z3000Mike/status/2093634331344248924}

Περίπου δέκα περιστατικά στη Λευκωσία

Στην επαρχία Λευκωσίας καταγράφηκαν μέχρι στιγμής περίπου δέκα περιστατικά, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Οι ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές σε ανοικτούς χώρους. Παράλληλα, αναφέρθηκαν σπινθηρισμοί σε καλώδια, οι οποίοι επίσης συνδέθηκαν με προβλήματα και εκδήλωση φωτιάς.

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Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ενδεικτική της έντασης των φαινομένων, καθώς οι υπηρεσίες καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά περιστατικά.

Ήχησε το 112

Η ένταση της κακοκαιρίας οδήγησε και στην ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης 112.

Μηνύματα στάλθηκαν σε πολίτες σε περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, με προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τον κίνδυνο πλημμυρών.

Οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προσαρμόζουν την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις επικρατούσες συνθήκες.

Κατολισθήσεις σε δρόμους

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με κατολισθήσεις πετρών και χώματος να έχουν καταγραφεί σε αρκετά σημεία.

Προβλήματα αναφέρθηκαν στους δρόμους Γερακιών – Κύκκου, Ορκόντα – Κάμπου, Κάμπου – Χάντουπα – Πύργου και Κάμπου – Κύκκου.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, καθώς οι συνθήκες στο οδικό δίκτυο μπορούν να μεταβάλλονται γρήγορα.

Προβλήματα και με την ηλεκτροδότηση

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, καθώς σε διάφορες περιοχές καταγράφηκαν διακοπές ρεύματος.

Οι ισχυροί άνεμοι, οι κεραυνοί και οι πτώσεις δέντρων και αντικειμένων έχουν επιβαρύνει το δίκτυο, με συνεργεία να επιχειρούν για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Παράλληλα, σε αρκετά σημεία οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε χειμάρρους, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα.

Συνεχίζεται η επιδείνωση του καιρού

Η σημερινή κακοκαιρία είχε προαναγγελθεί από το Τμήμα Μετεωρολογίας, το οποίο είχε εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα αναμένονται στα ορεινά, στο εσωτερικό, στα ανατολικά αλλά και στα βόρεια του νησιού. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ από τις 10 το πρωί και αφορούσε ένα αρκετά έντονο χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν, παράλληλα, ότι υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ακόμη και ανεμοστρόβιλων, ενώ η θερμοκρασία παρουσίασε αισθητή πτώση, σε ορισμένες περιοχές έως και κατά 10 βαθμούς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν νέα προβλήματα σε δρόμους, υποδομές και περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η σύσταση προς τους πολίτες είναι σαφής: περιορισμός των μετακινήσεων όπου δεν είναι απολύτως απαραίτητες, αυξημένη προσοχή στους δρόμους και άμεση συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών.