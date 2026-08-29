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Ο αυξημένος κίνδυνος έρχεται στο τέλος του Αυγούστου, μιας περιόδου κατά την οποία οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την Κυριακή 30 Αυγούστου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς του Πυροσβεστικού Σώματος, αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε υψηλό ή πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Στο επίπεδο 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατατάσσονται η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, καθώς και τα νησιά Σάμος και Ικαρία.

Η ένδειξη επιπέδου 4 σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2093650506757312513}

Σε επίπεδο 3 αρκετές περιοχές

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, επιπέδου 3, προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

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Η εικόνα αυτή καθιστά κρίσιμη την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση και αυξημένη ευφλεκτότητα.

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή πυρκαγιά, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική, ώστε να κινητοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση οι απαραίτητες δυνάμεις.