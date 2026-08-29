Το «μονοπάτι» της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Το πρόγραμμα της στην League Phase του Champions League έμαθε το μεσημέρι του Σαββάτου 29/8 η ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, η «Ένωση» θα ξεκινήσει το ταξίδι της εντός έδρας κόντρα στην ΛΑΣΚ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Να θυμίσουμε ότι η League Phase UEFA Champions League για τη σεζόν 2026/27 ξεκινά την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2027, με τις ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 27/8.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ (Τρίτη 8/9 - 19:45)

Σαχτάρ - ΑΕΚ (Τετάρτη 14/10 - 22:00)

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ (Τρίτη 20/10 - 22:00)

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 4/11 - 19:45)

Κόμο - ΑΕΚ (Τρίτη 24/11 - 22:00)

ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ (Τρίτη 8/12 - 22:00)

ΑΕΚ - Ρόμα (Τρίτη 19/1 - 22:00)

Ντόρτμουντ - ΑΕΚ (Τετάρτη 27/1 - 22:00)

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