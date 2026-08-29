Γιατί δεν εξετάζει την πρόταση η κυβέρνηση;

Λίγες μέρες μετά τα ΠΔ της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα, η Κυβέρνηση διέρρευσε για πολλοστή φορά από το 2020 ότι εξετάζει την πιθανότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, ως απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα. Όπως είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τα ελληνοτουρκικά, η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης λίγη σημασία έχει για την Τουρκία, καθώς δεν επηρεάζει τις παράνομες διεκδικήσεις της. Το ίδιο βέβαια δεν ισχύει για ενδεχόμενη επέκταση σε άλλα σημεία της Ανατ. Μεσογείου, π.χ. ανατολικά της Κρήτης και στο Καστελόριζο.

Αντί λοιπόν να ψάχνει η Κυβέρνηση για επικοινωνιακή φύσεως αντιδράσεις, γιατί δεν εξετάζει τη στρατηγική που έχει καταθέσει από τον Οκτώβριο 2022 και ανέδειξε και στην «Νέα Εθνική Πυξίδα» τον Μάρτιο 2025 ο Αλέξης Τσίπρας για επέκταση των χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας με τις άλλες χώρες (Αίγυπτος, Λιβύη, Τουρκία); Άλλωστε πρόταση σε μια τέτοια κατεύθυνση έχουν υποβάλει και ειδικοί όπως ο Πέτρος Λιάκουρας που αναφέρονται και στη χορογραφία στη βάση της οποίας θα μπορούσε να προχωρήσει και σε ενδεχόμενη προσφυγή στη Χάγη. Μια τέτοια στρατηγική θα αναβάθμισε τον διάλογο της Ελλάδας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη - όπου η Τουρκία αλωνίζει την τελευταία περίοδο- ενώ θα έθετε σε νέες βάσεις και τις συνομιλίες με την Άγκυρα.

Ενδιαφέρον άλλωστε έχει το γεγονός ότι ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ Χάρης Τζήμητρας επανέφερε αυτήν την πρόταση σε πρόσφατη συνέντευξη του.