Η αναφορά του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στο Αιγαίο.

Την αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η ανακοίνωση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα της Ελλάδας και μέσω του υπουργείου Εξωτερικών προκαλεί ξανά κάνοντας ουσιαστικά αναφορά σε «γκρίζες ζώνες».

Σήμερα, Παρασκευή, οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπέγραψαν την ΚΥΑ με την οποία θεσμοθετείται το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, 17 χρόνια μετά το προηγούμενο.

«Το ΕΧΠ-Β που κήρυξε σήμερα η Ελλάδα, που περιλαμβάνει και το Αιγαίο, δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία, στο πλαίσιο των ζητημάτων που σχετίζονται με το Αιγαίο ανάμεσα στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντσού Κετσελί.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος αξιωματούχος επικαλέστηκε τη Διακήρυξη των Αθηνών, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι «έτοιμη να συνεργαστεί» με την Ελλάδα. «Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μία προσέγγιση συμβατή με τη Διακήρυξη των Αθηνών περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας, της 7ης Δεκεμβρίου 2023 και ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου, παραμένουμε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ελλάδα», συμπλήρωσε.