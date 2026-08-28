Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την παραβίαση του FIR από τουρκικό drone.

Η αύξηση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και drones, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των παράνομων διεκδικήσεων της Άγκυρας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, πλέον δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αυταπάτες, τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση, η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό με την παραβίαση του FIR από τουρκικό drone στην Αλεξανδρούπολη, τονίζοντας ότι αυτό «εικονοποιεί» με τον πλέον παραστατικό τρόπο την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας.

Γι' αυτό, καλεί την κυβέρνηση να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην ΕΕ με άμεσο, καθαρό και αποφασιστικό τρόπο, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την παραβίαση από τουρκικό drone

Το σημερινό πολύ σοβαρό περιστατικό με την παραβίαση του FIR από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) στην Αλεξανδρούπολη και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης «εικονοποιεί» με τον πλέον παραστατικό τρόπο την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας έναντι της χώρας μας.

Η αύξηση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και drones, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των παράνομων διεκδικήσεων της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο για αυταπάτες.

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Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει με άμεσο, καθαρό και αποφασιστικό τρόπο να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην ΕΕ, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων.