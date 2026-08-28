«Καμία σχέση δεν έχει ο κανονισμός της Βουλής και τι προτείνει ένα κόμμα με το θέμα της Τράπεζας της Ελλάδας», απάντησε η Άννα Διαμαντοπούλου για την κριτικής της κυβέρνησης προς το ΠΑΣΟΚ για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα.

Ως «ένα κακό ανέκδοτο» χαρακτήρισε η Άννα Διαμαντοπούλου τη συζήτηση περί πιθανής συνεργασίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η πολιτική αλλαγή, με το κόμμα να επιδιώκει την καλύτερη δυνατή εκλογική επίδοση και να διατηρεί αυτόνομη πορεία.

«Αυτή η ιστορία με τη Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πια ένα πολύ κακό ανέκδοτο. Είναι σαφές ότι και να αναπνεύσω κάτι θα πούνε. Η θέση μου είναι απολύτως σαφής και έχω εξηγήσει πολιτικά γιατί δεν μπορούμε ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη να συνεργαστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη και αυτό θα διεκδικήσουμε, την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή. Νομίζω τα έχουμε πει τόσες φορές που δεν έχει κανένα νόημα», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ακυβέρνητη η χώρα»

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εκλογές, η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ακυβερνησίας, επισημαίνοντας ότι στις δημοκρατίες υπάρχουν λύσεις.

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«Θέλω να κάνω πολύ σαφές ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση στα χρονικά, και δεν το βλέπω σε καμία χώρα της Ευρώπης να είναι ακυβέρνητες οι πολιτείες. Είμαστε δημοκρατίες και υπάρχουν πάντοτε λύσεις», σημείωσε.

Ωστόσο, τόνισε ότι η συζήτηση πριν από τις εκλογές θα πρέπει να επικεντρώνεται στα προγράμματα των κομμάτων και όχι στο ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.

«Μέχρι τις εκλογές όμως, η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και η προσπάθεια όλων των κομμάτων είναι να αναδείξουν τα προγράμματά τους, ώστε ο ελληνικός λαός να πάει να ψηφίσει με βάση το τι θα γίνει την επόμενη μέρα για την πολιτική. Όχι ποιος θα συνεργαστεί με ποιον».

«Τι προτείνει το κάθε κόμμα, να αλλάξει στη χώρα. Και επειδή στη χώρα τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, από τα εθνικά μας θέματα, από την οικονομία, από τα κοινωνικά δεδομένα, από τα δάνεια, από την ακρίβεια, από το κυκλοφοριακό, από τις υποδομές. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη που να πείσουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να αλλάξει τη χώρα», κατέληξε.

«Το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ είναι το λεπτομερές πρόγραμμά του»

Αναφερόμενη στην επικείμενη ΔΕΘ, η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι αποτελεί ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να αναδείξει το πρόγραμμα και τις προτάσεις του, τις οποίες χαρακτήρισε συγκριτικό πλεονέκτημα του κόμματος.

«Το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ είναι το λεπτομερές πρόγραμμά του, που αφορά πολύ μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, και κυρίως σε αυτούς που πάντα απευθυνόταν, δηλαδή τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες. Και η ΔΕΘ είναι η αφορμή να έρθει στην επιφάνεια αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ», είπε. «Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στους στόχους που έχει βάλει. Δεν θα αλλάξει την πορεία του. Στόχος μας να πάμε όσο γίνεται καλύτερα στις εκλογές. Γιατί; Για να έχουμε μια πολιτική αλλαγή».

«Ένα βασικό θέμα είναι πως υπάρχει μια βασική διαχωριστική γραμμή στην πολιτική που να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν διαφορετική προσέγγιση».

Καμπάνια Τσίπρα

Σχολιάζοντας την καμπάνια του Αλέξη Τσίπρα και το κατά πόσο είναι ακριβής, η κ. Διαμαντοπούλου απέφυγε να την αξιολογήσει, σημειώνοντας ωστόσο ότι περιλαμβάνει οικονομικά δεδομένα και συνδέεται με το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού.

«Εγώ δεν μπορώ να την εκτιμήσω, αλλά βλέπω ότι είναι μια καμπάνια η οποία έχει περιεχόμενο αρκετά με οικονομικά δεδομένα και είναι και του Ινστιτούτου. Είναι πολλά πράγματα», ανέφερε.

«Το έχω βάλει το θέμα, το έχει βάλει και το ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι για θέματα διαφάνειας που αφορούν όλα τα κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές, θα πρέπει να απαντηθεί», πρόσθεσε.

«Ό,τι να 'ναι η σύγκριση Ακρίτα-Στουρνάρα»

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και τη σύγκριση μεταξύ της στάσης του ΠΑΣΟΚ στην εκλογή της Έλενας Ακρίτα ως αντιπροέδρου της Βουλής και της άρνησης του κόμματος να ψηφίσει τον Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

«Αυτά είναι ό,τι να 'ναι. Ό,τι να 'ναι στην κυριολεξία», είπε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι η εκλογή αντιπροέδρων της Βουλής αφορά τον Κανονισμό της Βουλής και την επιλογή που κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα.

«Το θέμα της ψήφισης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με τον κανονισμό της Βουλής, όπου κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα να προτείνει και παίρνει την ευθύνη αυτού που προτείνει για να τον εκπροσωπήσει στο Προεδρείο της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τη συγκεκριμένη βουλευτή. Εμείς δεν έχουμε άποψη για το ποιον εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Εμείς προτείναμε τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο και αυτός είναι ο αντιπρόεδρός μας. Κάθε κόμμα κρίνεται από αυτόν που προτείνει», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τον κ. Στουρνάρα, η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ δεν αφορούσε το πρόσωπό του, αλλά το ζήτημα της διάρκειας παραμονής κάποιου σε μια συγκεκριμένη θέση.

«Τι σχέση έχει ο κ. Στουρνάρας; Το πρόβλημά μας δεν είναι ο κύριος Στουρνάρας, ούτε η δυνατότητά του, ούτε οι ικανότητές του. Είναι το θέμα το πόσο μπορεί κάποιος να είναι σε μια θέση, πόσα χρόνια, και αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό».

«Βεβαίως καμία σχέση δεν έχει ο κανονισμός της Βουλής και τι προτείνει ένα κόμμα με το θέμα της Τράπεζας της Ελλάδας», υπογράμμισε.