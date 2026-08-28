Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα, ιδιωτική και δημόσια, διαμορφώθηκε σε 2.695 οικοδομικές άδειες.

Μικτή εικόνα παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα τον Μάιο του 2026, με τον αριθμό των οικοδομικών αδειών και τον όγκο να υποχωρούν σε ετήσια βάση, αλλά την επιφάνεια να καταγράφει αύξηση. Την ίδια στιγμή, πάντως, τα στοιχεία του τελευταίου δωδεκαμήνου δείχνουν σαφώς ανοδική πορεία της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον Μάιο του 2026, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα, ιδιωτική και δημόσια, διαμορφώθηκε σε 2.695 οικοδομικές άδειες. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν σε 593.619 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και σε 2,509 εκατ. κυβικά μέτρα όγκου. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ο αριθμός των αδειών μειώθηκε κατά 0,8% και ο οικοδομικός όγκος κατά 3,4%, ενώ αντίθετα η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 4,2%.

Ιδιωτική οικοδομή

Ανάλογη ήταν η εικόνα στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Τον Μάιο εκδόθηκαν 2.669 ιδιωτικές οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 585.896 τ.μ. επιφάνειας και 2,455 εκατ. κυβικά μέτρα όγκου. Σε ετήσια βάση οι άδειες περιορίστηκαν κατά 0,8% και ο όγκος κατά 3,6%, ενώ η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 4,6%.

Η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε περιορισμένη, καθώς τον Μάιο εκδόθηκαν μόλις 26 άδειες, συνολικής επιφάνειας 7.723 τ.μ. και όγκου 53.316 κυβικών μέτρων. Η συμμετοχή των δημόσιων έργων στον συνολικό οικοδομικό όγκο του μήνα διαμορφώθηκε στο 2,1%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των Περιφερειών. Στην Κεντρική Μακεδονία η συνολική επιφάνεια των αδειών αυξήθηκε κατά 77,9% και ο όγκος κατά 60%, ενώ στο Νότιο Αιγαίο οι αντίστοιχες αυξήσεις έφτασαν το 54,6% και το 72,2%. Στον αντίποδα, στην Πελοπόννησο, παρά την αύξηση των αδειών κατά 2,6%, η επιφάνεια μειώθηκε κατά 44,2% και ο όγκος κατά 63,2%. Στην Αττική οι άδειες παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές, με αύξηση 0,5%, αλλά η επιφάνεια μειώθηκε κατά 6% και ο όγκος κατά 8,8%.

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Η εικόνα γίνεται αισθητά πιο θετική όταν η σύγκριση επεκτείνεται στο τελευταίο δωδεκάμηνο. Από τον Ιούνιο του 2025 έως και τον Μάιο του 2026 εκδόθηκαν συνολικά 31.155 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7,19 εκατ. τ.μ. επιφάνειας και 34,38 εκατ. κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε κατά 8,8%, η επιφάνεια κατά 13,3% και ο όγκος κατά 19,3%.

Ακόμη ισχυρότερη εμφανίζεται η ιδιωτική οικοδομή στο ίδιο διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 9% στις άδειες, 14% στην επιφάνεια και 19,9% στον οικοδομικό όγκο. Η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα αντιπροσώπευσε το 2,8% του συνολικού όγκου της περιόδου.

Περιφέρεια

Σε επίπεδο Περιφερειών, στο δωδεκάμηνο ξεχωρίζει η Κεντρική Μακεδονία, όπου ο συνολικός οικοδομικός όγκος αυξήθηκε κατά 42,9%, ενώ σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στο Βόρειο Αιγαίο κατά 40,9%, στη Δυτική Μακεδονία κατά 38,8% και στη Στερεά Ελλάδα κατά 33,7%. Η Αττική, που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο απόλυτο οικοδομικό όγκο, εμφάνισε αύξηση 17,1%, στα 10,05 εκατ. κυβικά μέτρα. Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στην Πελοπόννησο κατά 18,8%, στην Ήπειρο κατά 16,4% και στα Ιόνια Νησιά κατά 5,5%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν έτσι μια αγορά που, παρά τη συγκρατημένη επίδοση του Μαΐου, εξακολουθεί να κινείται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε βάθος δωδεκαμήνου, με την άνοδο του οικοδομικού όγκου να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη του αριθμού των αδειών. Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει, πάντως, ότι μεταβολές στον αριθμό των αδειών δεν συνεπάγονται αντίστοιχες μεταβολές στην επιφάνεια ή στον όγκο, καθώς τα μεγέθη μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά από μεμονωμένες άδειες μεγάλων έργων.