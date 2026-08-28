Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2027 που στοχεύουν σε Στρατιωτικές Σχολές.

Ενόσω μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τους μαθητές της Γ Λυκείου να εκκινούν την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες 2027 με τελικό στόχο την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Στρατιωτικές Σχολές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας με ΦΕΚ που εξέδωσε, ανακοίνωσε τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που θα αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές. Οι νέοι συντελεστές αφορούν τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ).

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Οι υποψήφιοι της Γ Λυκείου και ενδιαφερόμενοι για τις Στρατιωτικές Σχολές καλούνται να λάβουν υπόψη τους νέους συντελεστές ΕΒΕ στον σχεδιασμό της προετοιμασίας τους ενόψει των φετινών Πανελληνίων. Παράλληλα τονίζεται ότι θα πρέπει παράλληλα να συμμετάσχουν και να κριθούν επιτυχώς στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες. Ως εκ τούτου, η προετοιμασία των υποψηφίων θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, καθώς για τη διεκδίκηση μιας θέσης στις στρατιωτικές σχολές απαιτείται συνδυασμός της απαιτούμενης ακαδημαϊκής επίδοσης και της επιτυχούς ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων ΠΚΕ.