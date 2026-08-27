Το διπλό πρόσωπο του καιρού στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτέμβρη: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για νέα άνοδο της θερμοκρασίας.

Με έντονες καιρικές εναλλαγές αποχαιρετά ο Αύγουστος τη χώρα, καθώς η ζέστη της Παρασκευής δίνει γρήγορα τη θέση της σε ένα ισχυρό κύμα βοριάδων, με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ. Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα κινηθεί σε διαφορετικούς ρυθμούς, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και να υποχωρεί διαδοχικά και τις τοπικές βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον καθώς η Παρασκευή θα είναι ιδιαιτέρως θερμή ενώ μόλις μία ημέρα αργότερα οι ισχυροί βοριάδες θα αλλάξουν την αίσθηση του καιρού, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του την Παρασκευή η θερμοκρασία θα χτυπήσει «κόκκινο» με τον υδράργυρο κατά τόπους να αγγίζειτους 39 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα δυτικά.Στα νοτιοανατολικά πελάγη οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, προαναγγέλλοντας την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυσή τους το Σάββατο. Κομβική μέρα για την πορεία του καιρού θα είναι το Σάββατο όπου το μελτέμι δυναμώνει. Οι βοριάδες ενισχύονται καθώς στα ανατολικά θα πνέουν με ένταση 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα παραμείνουν στο προσκήνιο. Οι βοριάδες θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά τα 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά πελάγη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, με μεγαλύτερη πιθανότητα στις βορειότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Παρασκευή, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 37 βαθμούς.

Δευτέρα με νέα άνοδο της θερμοκρασίας

Το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει και πάλι από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κινηθεί έως τους 34 βαθμούς. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν ενισχυμένοι στα ανατολικά, ενώ τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Ο Σεπτέμβρης θα κάνει ποδαρικό με ζέστη αλλά και απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, αν και στο Αιγαίο οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να είναι αισθητοί, φτάνοντας κατά τη διάρκεια της ημέρας τα 6 μποφόρ σε ορισμένα σημεία. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, με το καλοκαιρινό σκηνικό να παραμένει, αλλά χωρίς τις ακραίες διακυμάνσεις των προηγούμενων ημερών.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), η χώρα θα βρίσκεται και πάλι υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των ενισχυμένων βόρειων ανέμων κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της (μέγιστη ένταση 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά πελάγη). Κατά τα άλλα, η απογευματινή θερμική αστάθεια, που οδηγεί στην εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων, θα περιοριστεί στα ορεινά κυρίως της Β. Ελλάδας και η ζέστη θα είναι πιο αισθητή στη Δ. Ελλάδα (μέγιστη θερμοκρασία 39 βαθμοί).

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Το Σάββατο (29/8), τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στην κεντροδυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δ. Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και τοπικά στο ΝΑ Αιγαίο, την Α. Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι πιο αισθητή στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή (30/8), τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και κυρίως των βορειότερων περιοχών της. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς.

Τη Δευτέρα (31/8), τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 38 και στα νησιά τους 34 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη (1 & 2/9), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι βόρειοι άνεμοι μόνο την ημέρα στα κανάλια μεταξύ των νησιών του Αιγαίου θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.