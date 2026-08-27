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Σκοπός της επιχείρησης στον Ασπρόπυργο ήταν η αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας.

Σε 15 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί, μετά από ειδική επιχείριση σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης (26/08).

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική εξόρμηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με συμμετοχή και drone.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Σε βάρος των 15 που συνελήφθησαν σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικού κράνους κά, ενώ αφαιρέθηκαν 2 άδειες κυκλοφορίας και 2 άδειες ικανότητας οδήγησης.

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Επιπλέον, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 ηλιακά πάνελ, γεννήτρια, ηλεκτροσυγκολλητής και 11 ηλεκτρικά εργαλεία, ενώ σχηματίστηκαν 2 δικογραφίες για ρύπανση του περιβάλλοντος.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.860 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 2 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες.

Σημειώνεται, επίσης, πως, στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθη και αλλοδαπός για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχε προηγηθεί στη Δραπετσώνα.