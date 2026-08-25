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Σύμφωνα με την Hellenic Train αναμένεται η σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων.

Διεκόπη λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τρίτης η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος - 'Ανω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος - 'Ανω Λιόσια, εξαιτίας φωτιας που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2301 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2303 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό της Κορίνθου.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης τονίζει ότι αναμένεται η σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων.