Ο αστυνομικός είχε συλληφθεί το Σάββατο (22/08) στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου έχει υποβληθεί καταγγελία από την 51χρονη πρώην σύντροφό του για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Η υπόθεση οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ωστόσο η απουσία της καταγγέλλουσας οδήγησε σε νέα αναβολή της εκδίκασης των πλημμεληματικών κατηγοριών.

Μετά τη νέα αναβολή, το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησης του κατηγορούμενου, επιβάλλοντάς του συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, του απαγορεύθηκε να πλησιάζει την 51χρονη σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, ενώ παράλληλα υποχρεούται να παρουσιάζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα.

Οι όροι θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την επόμενη εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 27 Αυγούστου.

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Αρνείται τις κατηγορίες ο αστυνομικός

Ο 48χρονος βρέθηκε την Τρίτη (25/08) στο δικαστήριο, μία ημέρα μετά τη νοσηλεία του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε είχαν οδηγήσει και στην προηγούμενη αναβολή της δίκης.

Μέσω του δικηγόρου του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του.

Η 51χρονη, η οποία χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, έχει καταγγείλει ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους ο 48χρονος φέρεται να την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία, τον κατηγορεί για απειλές και εξύβριση, ενώ φέρεται να υποστηρίζει ότι την είχε βιντεοσκοπήσει κατά τη διάρκεια της κοινής τους συμβίωσης.

Για τις πλημμεληματικές κατηγορίες που αφορούν τη διατάραξη οικιακής ειρήνης και την ενδοοικογενειακή απειλή, η υπόθεση έχει εισαχθεί στη διαδικασία του Αυτόφωρου.

Ξεχωριστή έρευνα για τις κακουργηματικές πράξεις

Παράλληλα, σε ξεχωριστή δικογραφία εξετάζονται οι καταγγελίες που αφορούν κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ άλλων γενετήσιες πράξεις και ζητήματα που σχετίζονται με την παραβίαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Η συγκεκριμένη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο πλαίσιο της διαδικασίας έχει ζητηθεί και τεχνική πραγματογνωμοσύνη στο κινητό τηλέφωνο του 48χρονου, προκειμένου να εξεταστούν τα διαθέσιμα ψηφιακά στοιχεία.