Στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ανέφεραν οι πηγές για τη φωτιά στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού ναυτικού από τη φωτιά, που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, αναφέρουν πηγές του ΓΕΝ.

Οι πηγές αναφέρουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Διευκρίνισαν επίσης πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αλλά και το σημείο έναρξής της θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα από αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η φωτιά ξέσπασε σε σημείο μέσα στον ναύσταθμο, όπου απορρίπτονται παλιά εξαρτήματα, μπαταρίες κ.λπ..

Η φωτιά στον ναύσταθμο Σαλαμίνας

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:40 σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες λίγο αργότερα περιόρισαν τη φωτιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό, καθώς στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά υπήρχαν υλικά που καίγονταν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkyanc81hcsx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την πληροφορίες του Dnews ότι στο σημείο της φωτιάς πετιούνται σκουπίδια όπως μπαταρίες, φιαλίδια και άλλα υλικά επιβεβαίωσε λίγο αργότερα η πυροσβεστική.

Ωστόσο διευκρίνισε πως οι αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, δεν προέκυψαν από εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky4kg3ujtax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για την φωτιά εστάλη και μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι). «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) της Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» ανέφερε το μήνυμα, όμως από ό,τι έγινε γνωστό αργότερα δεν χρειάστηκε να εκκενωθούν οι περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky65fkhrm2p?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky5audayb6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky57f9flpg1?integrationId=40599y14juihe6ly}