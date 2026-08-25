Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σαλαμίνα, όπου η φωτιά έφτασε στην βόρεια περιοχή του Ναυστάθμου. Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσής του.

Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο, ενόσω οι φλόγες απλώνονται και ο μαύρος καπνός έχει απλωθεί πάνω από τη Σαλαμίνα ακούστηκαν εκρήξεις κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν δυναμικά, ενώ η εικόνα από το μέτωπο παραμένει υπό παρακολούθηση αν και η κατάσταση κρίνεται καλύτερη σε σχέση με τις πρώτες ώρες που ξέσπασε το μέτωπο.

Δείτε το βίντεο από το πύρινο μέτωπο

{https://www.facebook.com/61589668246543/videos/1574215597448056/}

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ήχησε το 112 για εκκένωση δύο οικισμών

Στις 17:10 εστάλη μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο δόθηκε οδηγία για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι).με κατεύθυνση προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Πυροσβεστική για φωτιά Σαλαμίνα: «Οι εκρήξεις δεν συνδέονται με στρατιωτικό υλικό»

Επειδή σε πολλά βίντεο που έχουν διακινηθεί από το μέτωπο της φωτιάς στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας ακούγονται εκρήξεις η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι «ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πως αυτές συνδέονται με στρατιωτικό υλικό.» Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων μπαταρίες, φιαλίδια και άλλα υλικά. Η παρουσία αυτών των υλικών μπορεί να προκαλεί κρότους και εκρήξεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

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