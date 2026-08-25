«Όταν οι ΗΠΑ ζητούν τόσα πολλά και δίνουν τόσα λίγα, επιλέγουμε τον Καναδά» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε πως από τις 8 Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι δασμοί έως 50% σε αμερικανικά αγαθά αξίας 20 δισ. δολάρια σε απάντηση των κυρώσεων που ανακοίνωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή είναι η απάντηση του πρωθυπουργού του Καναδά στη λογική Τραμπ «ένα δολάριο γα κάθε δολάριο». Οι νέοι δασμοί θα κυμαίνονται από 15%, 25% και 50% σε 700 αμερικανικά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε η καναδική κυβέρνηση.

Οι δασμοί

Οι δασμοί που θα επιβάλει ο Καναδάς σε αμερικανικά προϊόντα είναι:

- 50% στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, που έως τώρα υπόκεινται σε δασμούς 25%

- 50% σε διάφορα αγαθά ανάμεσά τους το μέλι, έπιπλα και ρουχισμός

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- 25% κυρώσεις σε προϊόντα ανάμεσά τους συσκευές, γαλακτοκομικά, όπως το τυρί, τα ψάρια και τα θαλασσινά και παράγωγα αλουμινίου και χάλυβα

- 15% κυρώσεις σε συγκεκριμένα είδη εργαλείων και μηχανημάτων, όπως ανυψωτικά μηχανήματα και κλιματιστικά.

Ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά, προειδοποίησε επίσης ότι αυτές οι κυρώσεις είναι ένα μόνο μέρος της απάντησης της χώρας του στις απειλές Τραμπ και ξεκαθάρισε ότι οι συνεργάτες και συνάδελφοί του στην κυβέρνηση θα υπογραμμίσουν περισσότερα «νέα και πολύ ουσιαστικά» μέτρα.

«Όταν οι ΗΠΑ ζητούν τόσα πολλά και δίνουν τόσα λίγα, επιλέγουμε τον Καναδά« είπε ο Καναδός ΥΠΟΙΚ.

Τραμπ: Δύσκολη και παράλογη χώρα ο Καναδάς

Από την πλευρά του Τραμπ χαρακτήρισε τον Καναδά «την πιο δύσκολη και παράλογη» χώρα με την οποία συναναστρέφεται και με αναρτήσεις του επέμεινε στο αφήγημά του ότι ο Καναδάς «κλέβει» τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

«Χρεώνουν τους αγρότες μας με κυρώσεις 400% και ακόμη παραπάνω. Έχουν οδηγήσει πολλές υπέρχοες αμερικανικές εταιρείες εκτός δουλειάς. Για 10 χρόνια, δεν είχαν πιστοποιήσει την Gulfstream Jets, μέχρι που ασχολήθηκα εγώ. Ήθελαν το 100% της αγοράς για τον καναδικό ανταγωνιστή της Gulfstream. Συναναστρέφομαι με πολλές χώρες και ο Καναδάς είναι μακράν η πιο δύσκολη και παράλογη χώρα. Νιώθουν ότι έχουν δικαίωμα, αλλά δεν είναι Κράτος και δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα!» έγραψε ο Τραμπ.

«Ο Καναδάς δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον ως κράτος»

«Ο Καναδάς κλέβει τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Οι εξωφρενικά υψηλοί δασμοί τους στους αγρότες και τα γεωργικά προϊόντα μας έχουν κάνει τη ζωή αδύνατη για αυτούς τους σπουδαίους Αμερικανούς Πατριώτες και έχουν δημιουργήσει εδώ και καιρό ένα έλλειμμα 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των δύο χωρών. Δεν είναι βιώσιμο, όχι πια! Την 1η Ιανουαρίου 2027, οι δασμοί σε όλα τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, μεγάλα και μικρά, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τον χάλυβα θα αυξηθούν στο 50%. Κατασκευάστε στις ΗΠΑ και θα έχετε μηδενικούς δασμούς. Ο Καναδάς δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον σαν κράτος! Στο εμπόριο, και με άλλους τρόπους, επίσης, είναι από τα χειρότερα έθνη στον κόσμο για να αντιμετωπίσει κανείς. Νιώθουν ότι έχουν δικαίωμα, και όμως, δεν χρειαζόμαστε τον Καναδά, αυτοί μας χρειάζονται! Κάνουν το 95% των συναλλαγών τους με τις ΗΠΑ, με εμάς συμβαίνει, ακριβώς το αντίθετο!» έγραψε πριν από λίγες ώρες ο Τραμπ.