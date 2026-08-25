Οποιοδήποτε πλοίο τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστραφεί άμεσα, απείλησε εκ νέου ο Τραμπ το Ιράν.

Τη διαβεβαίωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι καθαρά από θαλάσσιες νάρκες παρείχε με ανάρτησή του στο Social Truth o Ντόναλντ Τραμπ.

«Μόλις ενημερώθηκα από το Αμερικανικό Ναυτικό ότι όλες οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί ή /και καταστραφεί από τα Διεθνή Ύδατα στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει ενημερωθεί πως οποιοδήποτε πλοίο ή καράβι τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστραφεί άμεσα και συστηματικά. Μέσω της Διαστημικής Δύναμης, παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό των Στενών όπως και το όρος Pickaxe και τις ήδη κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Υπάρχει πολιτική της μηδενικής Ανοχής στην τοποθέτηση ναρκών, έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ.

Καμία συνομιλία μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν

Την ίδια ώρα Λευκός Οίκος δήλωσε πως δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συζητήσεις με το Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι σε διαδικασία συζητήσεων ούτε έχει προγραμματίσει κάτι τέτοιο με το Ιράν, ανέφερε το Al Jazeera, που επικαλείται επικεφαλής του Λευκού Οίκου.

«Όπως είπε και ο πρόεδρος Τραμπ, δεν υπάρχουν συζητήσεις προς το παρόν με το Ιράν, ούτε έχουν προγραμματιστεί» δήλωσε. «Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, και οι θαλάσσιες νάρκες έχουν απομακρυνθεί η καταστραφεί» πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

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Με πληροφορίες AlJazeera/Iran International