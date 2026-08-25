Νέα μελέτη της crypto4me καταγράφει πώς το halving του 2024 άλλαξε τα δεδομένα, ανεβάζοντας τον δείκτη σπανιότητας του Bitcoin περίπου στο διπλάσιο από εκείνον του χρυσού.

Νέα μελέτη της crypto4me δείχνει ότι, μετά το halving του 2024, ο λόγος αποθέματος προς ροή (stock-to-flow) του Bitcoin έφθασε σε επίπεδο περίπου διπλάσιο από εκείνο του χρυσού. Με αφορμή την Bitcoin Infinity Day — την ετήσια γιορτή της 21ης Αυγούστου για την προκαθορισμένη συνολική προσφορά των 21 εκατομμυρίων bitcoin — η crypto4me, η υπηρεσία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που παρέχει η Madison Six, εταιρεία αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη βάσει του κανονισμού MiCA, δημοσίευσε τη μελέτη Σπανιότητα: Αλγόριθμος έναντι φυσικών αποθεμάτων. Η μελέτη ποσοτικοποιεί με ακρίβεια έναν ισχυρισμό που διατυπώνεται εδώ και καιρό: με βάση τον λόγο αποθέματος προς ροή, το Bitcoin είναι πλέον περίπου δύο φορές πιο σπάνιο από τον χρυσό.

Ο λόγος αποθέματος προς ροή (stock-to-flow ή S2F) συγκρίνει το υφιστάμενο απόθεμα ενός περιουσιακού στοιχείου με τη νέα ποσότητα που προστίθεται κάθε χρόνο — και αποτελεί έναν καθιερωμένο δείκτη του πόσο δύσκολο είναι να αυξηθεί η προσφορά του. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του World Gold Council και του U.S. Geological Survey, ο δείκτης για τον χρυσό διαμορφώνεται περίπου στο 59, ενώ για το Bitcoin — μετά το halving του 2024, το οποίο περιόρισε κατά το ήμισυ τον ρυθμό έκδοσης νέων bitcoin — διαμορφώνεται περίπου στο 120.

Το βασικό εύρημα: οι καμπύλες διασταυρώθηκαν το 2024

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης δεν είναι ο ίδιος ο λόγος, αλλά το πότε σημειώθηκε η μεταβολή. Καθώς η έκδοση νέων bitcoin μειώνεται κατά το ήμισυ περίπου κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ η παραγωγή χρυσού μεταβάλλεται ελάχιστα, οι καμπύλες σπανιότητας των δύο περιουσιακών στοιχείων διασταυρώθηκαν το 2024. Πριν από το halving, το Bitcoin και ο χρυσός παρουσίαζαν περίπου τον ίδιο βαθμό σπανιότητας, με τους δύο δείκτες κοντά στο 60.

Μετά το halving, ο δείκτης του Bitcoin εκτινάχθηκε περίπου στο διπλάσιο του αντίστοιχου δείκτη του χρυσού — και, εάν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το halving του 2028 θα τον ανεβάσει σε επίπεδο περίπου τετραπλάσιο από εκείνο του χρυσού.

Ειλικρίνεια ως προς τα όρια του δείκτη

Σε μια ασυνήθιστη για τον χώρο των κρυπτοστοιχείων επιλογή, η μελέτη αφιερώνει ολόκληρη ενότητα στους περιορισμούς του βασικού αριθμητικού ευρήματος που προβάλλεται στον τίτλο της. Αναφέρει ξεκάθαρα ότι το S2F δεν προβλέπει την τιμή: το άλλοτε δημοφιλές «μοντέλο τιμής S2F» απέτυχε μετά το 2021. Διευκρινίζει επίσης ότι ο λόγος αποτελεί αποτύπωση μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και όχι σταθερά, καθώς και ότι η σπανιότητα δεν λέει τίποτα για τη μεταβλητότητα. «Το ότι είναι δυσκολότερο να αυξηθεί η προσφορά ενός περιουσιακού στοιχείου δεν σημαίνει ότι αυτό αξίζει περισσότερο ή είναι ασφαλέστερο», σημειώνει η μελέτη. Η crypto4me υποστηρίζει ότι αυτή ακριβώς η ειλικρίνεια είναι το ζητούμενο: η αξιόπιστη εκδοχή του αφηγήματος είναι πιο στενά οριοθετημένη — και πιο ενδιαφέρουσα — από τους συνήθεις ισχυρισμούς.

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Διαθεσιμότητα

Σπανιότητα: Αλγόριθμος έναντι φυσικών αποθεμάτων διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της crypto4me, μαζί με σχόλιο του συγγραφέα και σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συγκρίνουν τη σπανιότητα του Bitcoin με εκείνη του χρυσού και άλλων εμπορευμάτων. Η μελέτη παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς ανάλυσης και ενημέρωσης και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή.