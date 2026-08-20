Το Bitcoin διαμορφώνεται στα 69.802,48 δολάρια, ενισχυμένο κατά 1.465,03 δολάρια ή 2,14%.

Άνοδο καταγράφει η αγορά των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin και το Ether να ενισχύονται σημαντικά, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Κογκρέσο να προχωρήσει στην ψήφιση του Clarity Act, ενός νομοθετήματος που αναμένεται να διαμορφώσει σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ισχυρά κέρδη για Bitcoin και Ether

Το Bitcoin διαμορφώνεται στα 69.802,48 δολάρια, ενισχυμένο κατά 1.465,03 δολάρια ή 2,14%. Το Ether καταγράφει άνοδο 7,70% και φτάνει στα 2.260,24 δολάρια, με ημερήσια κέρδη 161,61 δολαρίων.

Κέρδη σημειώνει και το Solana, με την τιμή του στα 85,82 δολάρια και άνοδο 4,32%, ενώ το XRP ενισχύεται κατά 4,00% και διαμορφώνεται στα 1,11 δολάρια. Στο ίδιο θετικό κλίμα κινείται το Dogecoin, το οποίο καταγράφει άνοδο 3,13%, με την τιμή του να φτάνει στα 0,0752 δολάρια.

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε περαιτέρω από τις αναφορές του Τραμπ σε σχέδια για αγορές σημαντικών ποσοτήτων Bitcoin, επιβεβαιώνοντας τη θετική στάση της κυβέρνησής του απέναντι στον κλάδο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζονται ρυθμιστικές παρεμβάσεις σχετικά με το Hyperliquid, το αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο που έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στις συναλλαγές perpetual futures. Το token Hyperliquid σημείωσε άνοδο περίπου 20% μέσα σε 24 ώρες.

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Πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Σημαντική ώθηση στην αγορά έδωσε και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για σημαντική αύξηση των επαναγορών ομολόγων διάρκειας 20 και 30 ετών οδήγησε τις αποδόσεις χαμηλότερα, αυξάνοντας την ελκυστικότητα περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου, όπως τα κρυπτονομίσματα.

Η αυξημένη επενδυτική κινητικότητα αποτυπώθηκε και στο iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), όπου ο όγκος συναλλαγών ξεπέρασε κατά περισσότερο από 4,5 φορές τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ημερών.

Παράλληλα, η μεταβλητότητα του Bitcoin ενισχύθηκε αισθητά, με τον δείκτη BVIV της Volmex Labs να ξεπερνά τις 43,5 μονάδες, έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει σε χαμηλό έτους στις 35,5 μονάδες.

Έξοδος από το στενό εύρος των 62.000-66.000 δολαρίων

Η τελευταία άνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το Bitcoin είχε παραμείνει εγκλωβισμένο επί περίπου έξι εβδομάδες σε ένα στενό εύρος μεταξύ 62.000 και 66.000 δολαρίων.

Η περιορισμένη μεταβλητότητα είχε προκαλέσει απογοήτευση στους traders, ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη υποχώρηση του κρυπτονομίσματος από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον περασμένο Οκτώβριο.