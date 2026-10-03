Ένα χωριό στην ανατολική πλευρά της Δίρφης που συνδυάζει τη μαγεία της φύσης, τα κρυστάλλινα νερά του ποταμού και την φθινοπωρινή ατμόσφαιρα, δημιουργώντας την κατάλληλη εικόνα για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα. Γιατί, όμως, λένε ότι κινδυνεύει να εξαφανιστεί;

Η Εύβοια, θεωρείται ένας από τους πιο κοντινούς προορισμούς στην Αθήνα που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το βουνό με τη θάλασσα σε ένα σκηνικό που μπορεί να συνοδεύσει τόσο τις καλοκαιρινές όσο και τις φθινοπωρινές σας αποδράσεις.

Η παραθαλάσσια πλευρά της Εύβοιας διαθέτει ξεχωριστές ακτές που μπορούν να φιλοξενήσουν τις καλοκαιρινές σας αναμνήσεις, ενώ οι ορεινοί οικισμοί του τόπου, γίνονται σημείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Ανάμεσα στα χωριά που ξεχωρίζουν για τις φθινοπωρινές εκδρομές είναι και οι Στρόπωνες, ένας τόπος με σπάνια φυσική ομορφιά, που χαρακτηρίζεται όμως από ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει ανησυχία.

Ένα χωριό στην Εύβοια που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Οι Στρόπωνες βρίσκονται στην κεντρική Εύβοια, στην ανατολική πλευρά της Δίρφης και απλώνονται σε υψόμετρο περίπου 300 μέτρων. Πρόκειται για μία περιοχή με πλούσια βλάστηση και νερά, με ένα εντυπωσιακό φαράγγι που οδηγεί στην εμβληματική παραλία της Χιλιαδούς.

Πρωταγωνιστής του χωριού είναι ο Στροπωνιάτης ποταμός που διασχίζει την περιοχή. Τα νερά του ακολουθούν μια διαδρομή μέσα από την πυκνή βλάστηση, δημιουργώντας ένα τοπίο που αξίζει να ανακαλύψετε το φθινόπωρο, όταν η φύση «βάφεται» στα χρώματα του κόκκινου και του πορτοκαλί.

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Το φαράγγι των Στροπώνων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φυσικά αξιοθέατα της περιοχής. Η διαδρομή ξεκινάει από την κεντρική πλατεία του χωριού και περνάει μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο που χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση και άφθονα τρεχούμενα νερά.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του έγκειται στο γεγονός ότι η διαδρομή οδηγεί στην παραλία της Χιλιαδούς, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παραλίες της Εύβοιας.

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Γιατί λένε ότι οι Στρόπωνες «βουλιάζουν»

Πέρα από το ιδιαίτερο φαράγγι και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο που χαρίζει, το χωριό ξεχωρίζει για τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και την τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια. Στην καρδιά του χωριού βρίσκεται η κεντρική πλατεία και η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ενώ η θέση του μέσα σε ένα από τα πιο πράσινα τμήματα της Εύβοιας το καθιστά έναν ιδιαίτερο προορισμό.

Ωστόσο, ένα γεωλογικό φαινόμενο, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους του χωριού τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά παρατηρείται έντονη καθίζηση και μετακινήσεις του εδάφους.

Βασικός παράγοντας φαίνεται να είναι η δράση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων που έρχονται από τη Δίρφυ, περνούν το έδαφος υπογείως και συμβάλλουν στη διάβρωση και την αποσταθεροποίησή του.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές σε σημαντικό μέρος του οικισμού. Ρωγμές έχουν εμφανιστεί σε κατοικίες και οδικό δίκτυο, ενώ παρατηρούνται παραμορφώσεις σε υποδομές και ενδείξεις σταδιακής υπονόμευσης της σταθερότητας ορισμένων κτιρίων.

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Οι Στρόπωνες παραμένουν ένας ξεχωριστός προορισμός της Εύβοιας, με το φυσικό τοπίο, τα άφθονα νερά και το φαράγγι τους να αποτελούν πόλο έλξης για όσους αναζητούν μια διαφορετική φθινοπωρινή απόδραση.