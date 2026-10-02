Ένα χωριό της Αρκαδίας με εντυπωσιακή θέα και παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Ο Μαίναλος αποτελεί έναν από του σημαντικότερους ορεινούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Το βουνό απλώνεται στο κέντρο της Αρκαδίας και φιλοξενεί στις πλαγιές του παραδοσιακά χωριά και εντυπωσιακούς οικισμούς που αξίζει να επισκεφθείτε, ιδιαίτερα το φθινόπωρο.

Πέτρινα σπίτι, πλακόστρωτα καλντερίμια και μικρές παραδοσιακές πλατείες συνθέτουν την βασική εικόνα των ορεινών χωριών του Μαινάλου, ενώ τα πεύκα και η πυκνή βλάστηση προσθέτουν το απαραίτητο χρώμα στην εικόνα.

Ανάμεσα στα χωριά που βρίσκονται στις πλαγιές του βουνού είναι και το Βαλτετσινίκο, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς οικισμούς της περιοχής, γνωστός για τη θέση του και την πανοραμική θέα που προσφέρει στην Αρκαδία.

Μία εξόρμηση στο Βαλτετσινίκο Αρκαδίας

Το Βαλτετσινίκο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Μαινάλου και φιλοξενείται σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρων, με την απόσταση από την Αθήνα να είναι περίπου 200 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για έναν παραδοσιακό οικισμό, χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές του βουνού που ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του και το πυκνό δάσος που το περιβάλλει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διοικητικά ανήκει στον Δήμο Γορτυνίας, με την απογραφή του 2011 να καταγράφει 341 μόνιμους κατοίκους. Παράλληλα, έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός, και βρίσκεται μόλις 63 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τρίπολης.

Τα πέτρινα σπίτια, τα καλντερίμια και οι παλιές εκκλησίες διατηρούν τον χαρακτήρα του ορεινού αρκαδίτικου χωριού, ενώ από τα ψηλότερα σημεία του οικισμού η θέα προς τις γύρω κορυφές είναι από τα στοιχεία που έχουν κάνει το Βαλτετσινίκο γνωστό ως ένα από τα «μπαλκόνια» του Μαινάλου.

Η εικόνα του χωριού αλλάζει κάθε εποχή του χρόνου και προσαρμόζεται στις συνθήκες. Το φθινόπωρο, ωστόσο, έχει την τιμητική του. Τα χρώματα του Οκτωβρίου, χαρίζουν στο χωριό μία μοναδική εικόνα, ενώ το δάσος και οι ορεινές διαδρομές προσφέρονται για πεζοπορία και περιήγηση.

Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το χωριό βρίσκεται η περιοχή Λενικά, όπου έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα αρχαίας πόλης, ναού, αλλά και μυκηναϊκών τειχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πρώτες ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν το 1939, ενώ ο ναός χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ. και ήταν αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη.

{https://www.youtube.com/watch?v=pqagW4EhxzM}

Για μια φθινοπωρινή απόδραση από την Αθήνα, το Βαλτεσινίκο αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει το ορεινό τοπίο, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις διαδρομές μέσα στη φύση, χωρίς να χρειάζεται πολλές ώρες οδήγησης για να φτάσει κανείς σε ένα αυθεντικό αρκαδικό χωριό.