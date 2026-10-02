Η αρχή γίνεται τη Δευτέρα με την κατάθεση του προσχεδίου στη Βουλή, όπου θα αποτυπωθούν οι αντοχές της οικονομίας και ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος.

Κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια θεωρείται η ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 και οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού και οι συνεδριάσεις σε Eurogroup και ECOFIN

Η αρχή γίνεται τη Δευτέρα με την κατάθεση του προσχεδίου στη Βουλή, όπου θα αποτυπωθούν οι αντοχές της οικονομίας και ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Το ενδιαφέρον στη συνέχεια μεταφέρεται στο Λουξεμβούργο, όπου την Πέμπτη συνεδριάζει το Eurogroup και την Παρασκευή το ECOFIN.

Η Αθήνα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις διεκδικώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να δημιουργήσει μια πρόσθετη γραμμή άμυνας εάν η ενεργειακή κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση ή διάρκεια. Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, τα σχετικά ζητήματα θα τεθούν στις συνεδριάσεις, αν και οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τι ζητά η Αθήνα από την Ευρώπη

Το ελληνικό αίτημα, το οποίο έχει μεταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν αφορά προσωρινή μείωση του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Η Αθήνα ζητά να εξαιρούνται, έως συγκεκριμένο όριο, από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς προσωρινές παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση και να μπορούν να αξιοποιούνται πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ για μέτρα στήριξης.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ζητάει φόρο, ζητάει χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Το αίτημα συνδέεται με τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι περιορίζουν την αύξηση των καθαρών δαπανών ακόμη και όταν τα κρατικά έσοδα υπεραποδίδουν.

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Τα 950 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ

Τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ υπολογίζονται φέτος περίπου στα 950 εκατ. ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Έτσι, οι αποφάσεις της επόμενης εβδομάδας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα καθορίσουν το εύρος των διαθέσιμων παρεμβάσεων ενόψει ενός ενδεχομένως δύσκολου χειμώνα. Επόμενο ορόσημο είναι η 14η Οκτωβρίου, όταν αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.