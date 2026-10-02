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Λαλίστατος εκτός αν πρόκειται για τις αποκαλύψεις της WSJ...

Ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου συμμετείχε στο 2ο Ελληνογαλλικό Ενεργειακό Forum στο ΚΠΙΣΝ, σε συζήτηση με τον Γάλλο πρέσβη Nicolas Kassianides, με συντονίστρια την Σία Κοσιώνη.

Έκανε λόγο για «ενεργειακή καταιγίδα» και υποστήριξε ότι η ΕΕ πρέπει να εγκαταλείψει την πρακτική του «ελάχιστου κοινού παρονομαστή» και να κινηθεί γρηγορότερα απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Εννοείται ότι δεν αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις της WSJ για την παρουσία του λομπίστα της εταιρείας ΑΚΤΩΡ δίπλα στην Κ. Γκιλφόιλ ούτε για τον έντονο διάλογο που είχε με την Αμερικανίδα πρέσβειρα

Η στήλη πληροφορείται ότι ενόψει της άφιξης του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα γίνονται εντατικές συνεννοήσεις στο τρίγωνο Μαξίμου-ΥΠΕΞ-πρεσβεία για να αποφευχθούν επικοινωνιακά ατυχήματα.

Α.