Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για τη συμφωνία ύψους 200 δισ. με τη Νότια Κορέα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε «μία από τις μεγαλύτερες» επενδύσεις για υποδομές ενέργειας στην ιστορία των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Νότια Κορέα που συνήφθη πέρυσι.

Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, ισχύος 6,5 GW, στο Τέξας, μια επένδυση που θα φτάσει τα 22,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επίσης, περιλαμβάνει την κατασκευή οχτώ μεγάλων πυρηνικών αντιδραστήρων και αγωγού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλάσκα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο αγωγός θα κοστίσει 54 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς

{https://x.com/RapidResponse47/status/2105398496077521257}

Σύμφωνα με τη Ρότζερς, το έργο LNG στην Αλάσκα θα περιλαμβάνει αγωγό σχεδόν 1.300 χιλιομέτρων για τη μεταφορά του φυσικού αερίου σε εγκατάσταση υγροποίησης. Το έργο είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά περίπου 20 εκατ. τόνων LNG τον χρόνο.