Οι πωλήσεις αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη κατέγραψαν άνοδο 11% στα νοικοκυριά το πρώτο εξάμηνο του 2026, μετά την εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η νέα ενεργειακή κρίση καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη στροφή της ΕΕ μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να μειώσουν τη φορολογία στην ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αντλιών Θερμότητας (EHPA), η προοπτική αυτή είναι πιθανόν να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της αύξησης των πωλήσεων φέτος. Η EHPA επισημαίνει εδώ και χρόνια ότι η ζήτηση για αντλίες θερμότητας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα νέα στοιχεία της EHPA αφορούν 12 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σουηδία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο πωλήθηκαν περίπου 1,16 εκατομμύρια αντλίες θερμότητας, έναντι 1,04 εκατομμυρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σχέση με το 2024, όταν οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 47% το πρώτο εξάμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Η πτώση ακολούθησε την έντονη ζήτηση για αντλίες θερμότητας το 2022, στο αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης.

Οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου ενισχύουν τη ζήτηση

Οι αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την ενέργεια από τον αέρα, το νερό ή το έδαφος και τη μετατρέπουν σε θερμότητα ή ψύξη. Λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια και αποτελούν εναλλακτική λύση στους λέβητες φυσικού αερίου.

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Η διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου - υπό κανονικές συνθήκες - διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει οδηγήσει τις τιμές ενέργειας σε επίπεδα-ρεκόρ.

«Η Ευρώπη απαλλάσσεται από την εξάρτησή της από ένα τοξικό και ακριβό καύσιμο, το φυσικό αέριο, που προμηθεύεται από αμφιβόλου αξιοπιστίας προμηθευτές», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της EHPA, Πολ Κένι. «Όσο νωρίτερα η ηλεκτρική ενέργεια γίνει η πιο οικονομική επιλογή, τόσο γρηγορότερα θα μπορέσουμε να στραφούμε σε καθαρότερη ενέργεια».

Σύμφωνα με την EHPA, οι αντλίες θερμότητας είναι τρεις έως πέντε φορές πιο αποδοτικά ενεργειακά από τους λέβητες. Ωστόσο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η ηλεκτρική ενέργεια φορολογείται περισσότερο από το φυσικό αέριο, λόγω σύνθετων παραγόντων που έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά. Αυτό αποθαρρύνει τα νοικοκυριά να στραφούν σε ηλεκτρικές λύσεις για θέρμανση, όπως οι αντλίες θερμότητας.

Πώς μπορεί να ενισχύσει τις αντλίες θερμότητας το σχέδιο της ΕΕ

Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ηλεκτροδότηση, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2026, επιδιώκει να αλλάξει αυτή την κατάσταση, κάνοντας την ηλεκτρική ενέργεια φορολογικά πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.

Το σχέδιο θέτει επίσης ως στόχο την εγκατάσταση τεσσάρων εκατομμυρίων αντλιών θερμότητας ετησίως στην Ευρώπη έως το 2030, ενώ προβλέπει ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτει σχεδόν το ήμισυ της ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ έως το 2040, από περίπου το ένα τέταρτο σήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ευρεία υιοθέτηση ηλεκτρικών τεχνολογιών θα μπορούσε να μειώσει κατά περίπου 200 δισ. ευρώ το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων έως το 2040.

Η EHPA επισημαίνει την Ολλανδία και το Βέλγιο ως παραδείγματα χωρών που έχουν μεταφέρει μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης από την ηλεκτρική ενέργεια στα ορυκτά καύσιμα. Η Δανία έχει μειώσει ειδικά για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας τη φορολογία στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία προσφέρουν επιχορηγήσεις και άλλα κίνητρα για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Ωστόσο, μια ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ θα απαιτούσε τη συμφωνία και των 27 κρατών-μελών, κάτι που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

Με πληροφορίες από Euronews.com