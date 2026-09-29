Σύμφωνα με την καταγγελία, η δημοσκόπηση έφτασε σε εφαρμογές σε κινητά ένα 24ωρο νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία Interview δηλώνει στην ταυτότητα της μέτρησης ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συλλογή δεδομένων.

Μια σοβαρή καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για «εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων» πραγματοποιήθηκε σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, για την εταιρεία Interview, η οποία δημοσίευσε τη σχετική δημοσκόπηση. Η καταγγελία, που υπογράφεται από δικηγόρο, περιλαμβάνει ψηφιακά πειστήρια για να τεκμηριωθεί.

Σύμφωνα με την επίμαχη καταγγελία, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση φέρεται να διακινήθηκε σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων ένα 24ωρο νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία Interview δηλώνει στην ταυτότητα της δημοσκόπησης ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συλλογή δεδομένων.

Η εν λόγω καταγγελία, εκτός από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κοινοποιείται σε:

Πολιτικά κόμματα με κοινοβουλευτική παρουσία

Προεδρία της Δημοκρατίας - Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10028 (Προεδρικό Μέγαρο)

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων (Μέγαρο Βουλής, Τ.Κ. 10021)

Προεδρία της κυβέρνησης / Γραφείο του πρωθυπουργού - Ηρώδου Αττικού 19, Αθήνα, Τ.Κ. 10674

Ευτέρπη Κουτζαμάνη, πρόεδρο του ΕΣΡ, και Γιάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο του ΕΣΡ (Αμερικής 5 & Πανεπιστημίου, Αθήνα, Τ.Κ. 10564)

Σύλλογο Εταιρειών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Αγοράς - ΣΕΔΕΑ - Υπερείδου 7, Αθήνα, Τ.Κ. 10558

Άρειο Πάγο - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Αθήνα, Τ.Κ. 11522

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών - Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, Αθήνα, Τ.Κ. 10167

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 6, Γραφείο 210, Αθήνα, Τ.Κ. 11362

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών - ΔΣΑ - Ακαδημίας 60, Αθήνα, Τ.Κ. 10679

ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, Αθήνα, Τ.Κ. 10671

ΕΣΗΕΜΘ, Στρ. Καλλάρη 5, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54622

ΠΟΕΣΥ, Ακαδημίας 20, Αθήνα, Τ.Κ. 10671

Αναλυτικά, αυτούσια η καταγγελία για την επίμαχη δημοσκόπηση

Εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων

Δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για τον μήνα Σεπτέμβριο που, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην «ταυτότητα της έρευνας», θα διεξαγόταν το διάστημα 23/9 έως 28/9/2026 ήταν ήδη έτοιμη και περιήλθε στα χέρια μας το βράδυ της 27ης/9/2026 και ώρα 23:58 μ.μ.

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Δηλαδή ένα 24ώρο νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία Interview δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συλλογή δεδομένων. [Επισυνάπτονται όλα τα ψηφιακά πειστήρια που υποστηρίζουν την καταγγελία.]

Συγκεκριμένα στην «ταυτότητα της έρευνας», που κάθε επιχείρηση ή φορέας που διενεργεί δημοσκόπηση υποχρεούται (Νόμος 3603/2007) να γνωστοποιήσει και τα αναγραφόμενα σε αυτή την δεσμεύουν απολύτως, αναφέρεται «Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23/9 έως 28/9/2026». Βάσει της εν λόγω ταυτότητας της έρευνας, στο διάστημα αυτό θα συλλέγονταν δεδομένα από δείγμα 4.928 ατόμων ηλικίας 17+, πανελλαδικά.

Ωστόσο, όπως αναμφισβήτητα αποδεικνύεται από το ψηφιακό πειστήριο 1, που επισυνάπτεται, η έρευνα στάλθηκε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας για κινητά και υπολογιστές, επιλεκτικά και εμπιστευτικά ήδη από τις 23:58 στις 27/9/2026.

Ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, την επικαλέστηκαν (επισυναπτόμενο Νο 18), παρά το γεγονός ότι βάσει νόμου [Ν. 3603/2007 (άρθρο 4)] απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η αναφορά αποτελεσμάτων δημοσκόπησης πριν από τη δημοσιοποίησή της και προβλέπονται κυρώσεις. Πόσο μάλλον, εν προκειμένω, πριν από την ημερομηνία που υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται η έρευνα.

Η κατά τα φαινόμενα «ολοκλήρωση» της έρευνας ένα 24ωρο νωρίτερα γεννά βάσιμα και κρίσιμα ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία της και την αμεροληψία της. Προηγήθηκε η έρευνα των ευρημάτων ή το αντίθετο; Κοινώς τα συμπεράσματα που παρουσιάζει είναι προϊόν έρευνας ή παραγγελίας, και μόλις εξυπηρετήθηκαν οι «απαιτήσεις» του πελάτη, έκλεισε και η δημοσκόπηση;

Κάτι τέτοιο συνιστά εσκεμμένη παραπλάνηση των ψηφοφόρων και άξιο να ερευνηθεί και ποινικά. Η εξαπάτηση εκλογέων, όπως ορίζεται νομικά, διώκεται σύμφωνα με το Άρθρο 162 του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019). Όπως αναφέρεται, «όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα, με αποτέλεσμα αυτός να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, να ψηφίσει άκυρα ή να μεταβάλλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές ή τα δημοψηφίσματα του άρθρου 161, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή».

Σημειώνεται ότι ο Νόμος 3603/2007 (άρθρο 3) για τις υποχρεώσεις των εταιρειών και φορέων που διενεργούν δημοσκοπήσεις ορίζει ρητά ότι οφείλουν να διασφαλίζουν την αμερόληπτη, αξιόπιστη και χωρίς επιρροές διεξαγωγή των δημοσκοπήσεων και εξαγωγή των αποτελεσμάτων τους.

Ορίζεται ακόμη ότι οι φορείς ή οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των στοιχείων και την εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων διεξαγωγή της δημοσκόπησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή επεξεργασία των στοιχείων και η ομοιογένεια των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης.

Η εταιρεία Interview δεν χρειάζονται εξειδικευμένες νομικές γνώσεις για να διαπιστωθεί ότι παραβίασε τον νόμο.

Στους επιβαρυντικούς παράγοντες και το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία Interview δεν αποτελεί μέλος του επίσημου Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), επομένως η δραστηριότητά της δεν υπόκειται στους εσωτερικούς, ποιοτικούς και καταστατικούς ελέγχους του συγκεκριμένου εγχώριου θεσμικού οργάνου, γεγονός που έχει επανειλημμένως προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες κριτικές ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων της.

Ωστόσο, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με Αριθμό Μητρώου 7 και η ίδια αναφέρει ότι εφαρμόζει τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας ICC/ESOMAR.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών της.

Αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις σας για τη διασφάλιση της ενημέρωσης του κοινού και την εκπλήρωση του θεσμικού σας ρόλου προς διασφάλιση του καθήκοντος της αλήθειας!

Ενημερωθήκαμε για την προσκομιζόμενη δημοσκόπηση, κατά τρόπο που δεν χωρά αμφισβήτηση, στις 27 Σεπτεμβρίου 2026, για δείγμα, που η ίδια δημοσκοπική εταιρεία, υποστηρίζει πως έλαβε μεταξύ 23 και 28 Σεπτεμβρίου.

Προφανώς η δημοσκόπηση ήταν έτοιμη από πριν κατά παραγγελία και εξυπηρετώντας συμφέροντα, που δεν συνάδουν με την αλήθεια και την υποχρέωση αμεροληψίας και διαφάνειας.

Ενημερώνουμε πρωτίστως Εσάς, ως άμεσα ενδιαφερόμενους και θεσμικά υπόχρεους ως προς την διασφάλιση της αλήθειας στην ενημέρωση των πολιτών.

Ακολούθως, θα πράξουμε τα δέοντα προς τις Αρχές, δικαστικές και διοικητικές, αξιολογώντας την ανταπόκριση σας στην καταγγελία και την αμεσότητα των ενεργειών σας!

Η παρούσα καταγγελία κοινοποιείται στους κάτωθι:

Προεδρία της δημοκρατίας - Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 2, Αθήνα, Τ.Κ. 100 28 (Προεδρικό Μέγαρο)

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων (Μέγαρο Βουλής, Τ.Κ. 10021)

Προεδρία της κυβέρνησης / Γραφείο του πρωθυπουργού - Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 10674, Αθήνα

Ευτέρπη Κουτζαμάνη, πρόεδρο του ΕΣΡ και Γιάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο του ΕΣΡ (Αμερικής 5 & Πανεπιστημίου, 105 64 Αθήνα)

Σύλλογο Εταιριών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Αγοράς - ΣΕΔΕΑ - Υπερείδου 7, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα

Άρειο Πάγο - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 115 22

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών - Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, Τ.Κ. 10167, Αθήνα

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 6, Γραφείο 210, Τ.Κ. 11362, Αθήνα

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών - ΔΣΑ - Ακαδημίας 60, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79

ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20 , Αθήνα, 10671

ΕΣΗΕΜΘ, Στρ. Καλλάρη 5, Θεσσαλονίκη 54622

ΠΟΕΣΥ, Ακαδημίας 20, Αθήνα, ΤΚ: 10671

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα

ΚΚΕ - Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Ν. Ιωνία, Ελλάδα TK: 142 31

Πλεύση Ελευθερίας - Βατάτζη 6 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11472, Αθήνα

Ελληνική Λύση - Ιπποκράτους 10-12, 3ος όροφος, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα

ΣΥΡΙΖΑ, Πλατεία Ελευθερίας 1, 105 53 Αθήνα

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Πατησίων 20-22, στην Αθήνα (Τ.Κ. 10677)

Το πρωί της Τρίτης 29/9/2028 επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι. Η αλλοιωμένη δημοσκόπηση δημοσιοποιήθηκε (Πειστήριο 19) και διαπιστώθηκε η συμμετοχή ΜΜΕ στην εσκεμμένη εξαπάτηση των ψηφοφόρων και παραπλάνησή τους. Στην ιστοσελίδα politic.gr, που συχνά αναθέτει έρευνες κοινής γνώμης στην εταιρεία Interview, δημοσιεύεται αυτούσια η δημοσκόπηση, με τα ίδια ακριβώς στοιχεία με τα οποία κυκλοφόρησε την Κυριακή 27/9/2028, δηλαδή ένα 24ωρο πριν από την ημέρα που υποτίθεται ότι θα ολοκληρωνόταν η συλλογή των δεδομένων.

Μάλιστα προδόθηκαν, και άθελα τους έδωσαν ακόμη μία απτή απόδειξη ότι το στοιχείο της ταυτότητας της έρευνας σε ότι αφορά τον χρόνο διεξαγωγής της δημοσκόπησης (23/9 έως 28/9/2026) είναι ψευδές! Και αυτό γιατί η πρώτη δημοσίευση γίνεται στις 29/9/2026 το πρωί, αλλά με χθεσινή ημερομηνία: 28/9 /2026 ώρα 21:30 (Πειστήριο 19). Εν συνεχεία αντιλαμβάνονται προφανώς το λάθος και διορθώνουν ημερομηνία και ώρα σε: 29/09/2026 ώρα 08:30 (Πειστήριο 20). Κοινώς η συντάκτρια την τελευταία ημέρα που υποτίθεται ότι ακόμη συνεχιζόταν η συλλογή στοιχείων, 28/9/2026, είχε πάρει ήδη στα χέρια της τη δημοσκόπηση, την είχε γράψει και ήταν έτοιμη προς δημοσίευση!

Η εν λόγω ιστοσελίδα politic.gr αποτελεί μαζί με την political.gr και τη Βεργίνα TV σταθερούς συνεργάτες – πιο σωστά πελάτες - της εταιρείας Interview. Τις δημοσκοπήσεις δε που παραγγέλνουν -όχι με την έννοια της ανάθεσης έργου, αλλά, όπως αποδεικνύεται, της παραγγελίας συγκεκριμένων ευρημάτων- αναπαράγει άμεσα ο μηχανισμός προπαγάνδας της κυβέρνησης, επίτιμα μέλη του οποίου αποτελούν η «Ομάδα Αλήθειας», η «θυγατρική» της Ελλάδα24. Gr και το Manifesto.gr. Φως στους συνδετικούς κρίκους αυτής της αλυσίδας ρίχνει ίσως το γεγονός της σχέσης του ιδιοκτήτη της Βεργίνας ΤV Στέλιου Καλόγηρου αφ’ ενός με τον υπουργό Αδωνη Γεωργιάδη με τον οποίο είναι κουμπάροι και αφ’ ετέρου με τον Δημήτρη Βασιλειάδη, ιδιοκτήτη της Interview με τον οποίο διατηρούν εδώ και χρόνια στενή συνεργασία.

Η ανάληψη δε ουκ ολίγων έργων για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Ανάπτυξης από τον κ. Καλόγηρο είναι ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των στοιχείων των δημοσκοπήσεων που παραγγέλνει από την Interview, με την τελευταία να κλείνει ένα 24ωρο πριν τη προβλεπόμενη διάρκεια της, προσκομίζοντας στο δημόσιο διάλογο ουσιαστικά κατασκευασμένα στοιχεία που αλλοιώνουν την φωτογραφία του πολιτικού σκηνικού, εξυπηρετώντας προφανώς συγκεκριμένα συμφέροντα.

Επισυνάπτονται τα ψηφιακά πειστήρια:

Πειστήριο 1: Η έρευνα που υποτίθεται ότι ολοκληρωνόταν στις 28/9/2026 περιήλθε στα χέρια μας στις 27/9/2028 ώρα 23:58

Πειστήριο 2: Στην ταυτότητα της έρευνας αναφέρεται ως ημερομηνία διεξαγωγής: 23/9 έως 28/9/2026. Εξυπακούεται ότι η 28η/9 είναι ολόκληρη μέρα καταμέτρησης. Η έρευνα περιήλθε στα χέρια μας το βράδυ, 23:58, της 27ης Σεπτεμβρίου 2026.

Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται ότι ήδη τις πρώτες ώρες της 28ης /9/2026 ώρα 00:49 διαβάζαμε τη δημοσκόπηση στον υπολογιστή

Πειστήριο 3: Την κάρτα της δημοσκόπησης με την ερώτηση για την «ιταλοποίηση της πολιτικής» την ανοίγουμε στον υπολογιστή ξημερώματα 00:52 στις 28/9 (η ώρα κάτω δεξιά με κόκκινο)

Πειστήριο 4: Την κάρτα της δημοσκόπησης με την ερώτηση για τις μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών την ανοίγουμε στον υπολογιστή ώρα 00:54, 28/9.

Πειστήριο 5: Την κάρτα της δημοσκόπησης με την ερώτηση «με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές» την ανοίγουμε στον υπολογιστή ώρα 00:54, 28/9.

Πειστήριο 6: Την κάρτα της δημοσκόπησης για την «αξιολόγηση προτάσεων» την ανοίγουμε στον υπολογιστή ώρα 00:55, 28/9.

Πειστήριο 7: Την κάρτα της δημοσκόπησης με την ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο» την ανοίγουμε στον υπολογιστή ώρα 00:55, 28/9.

Πειστήριο 8: Την κάρτα της δημοσκόπησης με την ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» την ανοίγουμε στον υπολογιστή ώρα 00:55, 28/9 .

Πειστήριο 9: Την κάρτα της δημοσκόπησης με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος την ανοίγουμε στον υπολογιστή ώρα 00:56, 28/9.

Πειστήριο 10: Την ώρα που γράφεται αυτή η καταγγελία και προκειμένου να μην υπάρξει καμία αμφιβολία ως προς την ώρα και τη μέρα, ανοίγουμε και το time is για να επιβεβαιώσει ότι ξημερώματα της 28ης Σεπτεμβρίου διαβάζουμε τη δημοσκόπηση που κανονικά ολοκληρωνόταν το βράδυ της 28ης/9. Διαβάζουμε την ταυτότητα της έρευνας και το time is δείχνει 1:38, 28/9/2026.

Πειστήριο 11: Διαβάζουμε την κάρτα της δημοσκόπησης με την ερώτηση για την «ιταλοποίηση της πολιτικής» και το time is δείχνει ώρα 1:34, 28/9.

Πειστήριο 12: Διαβάζουμε την κάρτα της δημοσκόπησης με την ερώτηση για τις μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών και το time is δείχνει: ώρα 01:35, 28/9.

Πειστήριο 13: Διαβάζουμε την κάρτα της δημοσκόπησης «με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές» και το time is δείχνει: ώρα 01:35, 28/9.

Πειστήριο 14: Διαβάζουμε την κάρτα της δημοσκόπησης για την «αξιολόγηση των προτάσεων» και το time is δείχνει: ώρα 01:36, 28/9.

Πειστήριο 15: Διαβάζουμε την κάρτα της δημοσκόπησης με την ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο» και το time is δείχνει: ώρα 01:36, 28/9.

Πειστήριο 16: Διαβάζουμε την κάρτα της δημοσκόπησης με την ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε» και το time is δείχνει: ώρα 01:37, 28/9.

Πειστήριο 17: Διαβάζουμε την κάρτα της δημοσκόπησης με την εκτίμηση ψήφου και το time is δείχνει: ώρα 01:38, 28/9.

Πειστήριο 18: «Δημοσκοπική βόμβα από την Interview: Το ΠΑΣΟΚ μια ανάσα από την ΕΛΑΣ» τιτλοφορείται άρθρο του periodista.gr που βιάστηκε να δημοσιεύσει ευρήματα της δημοσκόπησης, επικαλούμενο δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Interview Δημήτρη Βασιλειάδη, στον Real FM.

Πειστήριο 19: Η πρώτη δημοσίευση της δημοσκόπησης γίνεται στις 29/9/2026, αλλά προφανώς κατά λάθος με ημερομηνία 28/9/2026 ώρα 21:30.

Πειστήριο 20: Διορθώνεται το λάθος σε ημερομηνία και ώρα. Στο εξής ημερομηνία δημοσίευσης εμφανίζεται 29/9/2026, ώρα 08:30

Η δημοσκόπηση της Interview όπως δημοσιεύθηκε στο politic.gr. Παραθέτουμε τις κάρτες για τα πιστοποιηθεί ότι είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που είχαμε στα χέρια μας από το βράδυ ώρα 23:58 της 27ης/9/2026 (όπως φαίνεται στο πειστήριο 1).

Πειστήριο 21 ίδιο με το Πειστήριο 2: Η ταυτότητα της έρευνας όπως παρουσιάστηκε στο politic.gr

Πειστήριο 22 ίδιο με το Πειστήριο 3: Η κάρτα της δημοσκόπησης με την ερώτηση για την «ιταλοποίηση της πολιτικής» όπως παρουσιάστηκε στο politic.gr





Πειστήριο 23 ίδιο με το Πειστήριο 4: Η κάρτα της δημοσκόπησης που αφορά τις μετακινήσεις στελεχών όπως παρουσιάστηκε στο politic.gr

Πειστήριο 24 ίδιο με το Πειστήριο 5: Η κάρτα που αφορά το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσετε όπως παρουσιάστηκε στο politic.gr

Πειστήριο 25 ίδιο με το Πειστήριο 6: Η κάρτα που αφορά την ερώτηση για την αξιολόγηση των προτάσεων





Πειστήριο 26 ίδιο με το Πειστήριο 7: Η κάρτα που αφορά την ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε





Πειστήριο 27 ίδιο με το Πειστήριο 8: Η κάρτα που αφορά ποιον θα ψηφίζατε την Κυριακή





Πειστήριο 28 ίδιο με το Πειστήριο 9: Η ερώτηση που αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος