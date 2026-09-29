Τι προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Αναθεωρημένες ρυθμίσεις στον ΚΟΚ και στο δίπλωμα οδήγησης προαναγγέλλει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναγνωρίζοντας ωστόσο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως βασικό πυλώνα για τη δραστηριότητα των ελεγκτικών μηχανισμών κατά της παραβατικότητας.

Όπως σημείωσε τη Δευτέρα στην ΕΡΤ ο Γιώργος Κώτσηρας, επί του παρόντος αξιολογούνται καθημερινά τα δεδομένα της εφαρμογής του νέου ΚΟΚ σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να δρομολογηθούν στοχευμένες βελτιώσεις.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται, μάλιστα, η περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών, ιδιαίτερα για παραβάσεις που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ και επικίνδυνες συμπεριφορές που απειλούν την οδική ασφάλεια.

Ψηφιακός έλεγχος στις εξετάσεις οδήγησης

Αναφορικά με το σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι μετά την επιτυχημένη ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο πρακτικό σκέλος της δοκιμασίας. Προαναγγέλθηκε η εισαγωγή ψηφιακού μηχανισμού παρακολούθησης των εξετάσεων με τη χρήση καμερών και τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI), με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της αδιαβλητότητας.

Οι σχετικές παρεμβάσεις αναμένεται να θεσμοθετηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα μέσω νομοθετικής ρύθμισης και υπουργικών αποφάσεων.

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Η εντατικοποίηση των ελέγχων απέδωσε καρπούς

Αξίζει να σημειωθεί πως στον τομέα της πρόληψης των τροχαίων δυστυχημάτων, ο Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει ήδη αποδώσει καρπούς, οδηγώντας σε ιστορικό χαμηλό αριθμό θυμάτων, με τον Αύγουστο να καταγράφει τις λιγότερες απώλειες των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στα λεωφορεία της ΟΣΥ λειτουργούν ήδη 25 κάμερες καταγραφής παραβάσεων, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας πρόκειται να τοποθετηθούν επιπλέον 200 μονάδες, σε συντονισμό με τις κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Αττικής.

Προτεραιότητα της πολιτείας, όπως τόνισε, δεν είναι ο εισπρακτικός χαρακτήρας των προστίμων, αλλά η εκπαίδευση και η πρόληψη.