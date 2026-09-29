Οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται πλέον και σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες του ίδιου επιχειρηματικού ομίλου σε Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διακριβωθεί αν εφαρμόζονταν ανάλογες παράτυπες πρακτικές.

Eντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε την Τρίτη ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο υπό το οποίο διενεργήθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι στην κλινική που διενεργούσε παράνομα χημειοθεραπείες.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος καλείται να προσκομίσει τα επίσημα ευρήματα της έρευνας για τη δραστηριότητα της μονάδας, αλλά και να κληθούν για ανωμοτί εξηγήσεις ως ύποπτοι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της επιτροπής καλούνται να δικαιολογήσουν γιατί κατά τον έκτακτο έλεγχο του 2025 δεν αποτυπώθηκε στις αναφορές τους η παρουσία ενός πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος, το οποίο στερούνταν νόμιμης άδειας και των απαραίτητων υποδομών.

Με την ίδια ιδιότητα του υπόπτου καλείται να καταθέσει και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας. Ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας καλείται να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε στη οριστική αναστολή λειτουργίας του ιδρύματος, παρά το γεγονός ότι υπήρχε σχετική εισήγηση της Επιτροπής από τις αρχές του 2026, ενώ παράλληλα ζητήθηκε η προσκόμιση του εγκεκριμένου καταστατικού λειτουργίας της κλινικής για το ερευνώμενο διάστημα.

Επιπλέον, στο στάδιο των ανωμοτί εξηγήσεων παραπέμπονται τόσο ο διοικητικά υπεύθυνος της κλινικής όσο και ο ιδιώτης πνευμονολόγος, υπό την επίβλεψη του οποίου πραγματοποιούνταν οι δραστηριότητες της ογκολογικής μονάδας.

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Δρομολογείται το «σφράγισμα» της κλινικής

Σημειώνεται πως δύο δικαστικοί επιμελητές προχώρησαν σήμερα στην επίδοση της διοικητικής πράξης της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ιδρύματος - εξέλιξη που δρομολογεί το σφράγισμα της εγκατάστασης, χωρίς ωστόσο η παύση των εργασιών να είναι ακαριαία.

Στις υποδομές της κλινικής λειτουργεί παθολογική πτέρυγα και φιλοξενούνται ηλικιωμένα άτομα, για αυτό και η νομοθεσία προβλέπει μεταβατικό στάδιο τουλάχιστον 15 ημερών, ώστε να καταστεί εφικτή η ασφαλής διακομιδή και μετεγκατάσταση των νοσηλευομένων.