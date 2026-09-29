Εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες για παράνομη «ογκολογική» κλινική στη Θεσσαλονίκη: Στο μικροσκόπιο συνταγογραφήσεις ακριβών σκευασμάτων, γιατί δεν είχε σφραγιστεί παρά τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για τη δράση ιδιωτικής νοσηλευτικής μονάδας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές αναφορές που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Στο επίκεντρο της δικαστικής και διοικητικής έρευνας βρίσκονται τόσο η παράνομη λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, όσο και οι αμφίβολες πρακτικές γύρω από τη συνταγογράφηση αντικαρκινικών σκευασμάτων.

Πρόκειται για μια κλινική που υποδέχεται μεγάλο όγκο νοσηλευομένων, παρέχοντας κυρίως υπηρεσίες φροντίδας σε άτομα τρίτης ηλικίας. Στις εξωτερικές επιγραφές του κτιρίου δηλώνεται ως Παθολογική Κλινική και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, χωρίς να υφίσταται καμία επίσημη αναφορά για ογκολογικές υπηρεσίες.

Εντούτοις, στον ιστότοπο του ιδρύματος είχε αναρτηθεί προωθητικό βίντεο που πρόβαλε την ύπαρξη και τη δράση Ογκολογικού Τμήματος. Στο εν λόγω οπτικοακουστικό υλικό εμφανιζόταν πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία παράλληλα με τον διαθέσιμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αν και ο συγκεκριμένος επιστήμονας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν διατηρούσε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την ίδια στιγμή, οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν τις βραχείες νοσηλείες ασθενών και την παράλληλη έκδοση συνταγών για εξειδικευμένα φάρμακα που εντάσσονται σε θεραπευτικά πρωτόκολλα χημειοθεραπείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πιθανότητα συνταγογράφησης αυτών των σκευασμάτων σε νοσηλευόμενους που δεν έφεραν καμία επίσημη διάγνωση κακοήθειας. Καθώς πρόκειται για θεραπείες υψηλής τοξικότητας και ιδιαίτερα υψηλού κόστους, οι αρχές διερευνούν σε ποια πρόσωπα χορηγήθηκαν, με ποιες ενδείξεις και αν τελικά πραγματοποιήθηκε η πραγματική τους διοχέτευση στους ασθενείς.

Στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκεται επίσης το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν οι Αριθμοί Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) νοσηλευομένων εν αγνοία τους για την εικονική χρέωση φαρμάκων, ή αν τα σκευάσματα αυτά χορηγήθηκαν πράγματι σε άτομα που δεν έπασχαν από καρκίνο.

Όσον αφορά το χρονικό βάθος της υπόθεσης, οι σχετικές καταγγελίες αναφέρουν ότι οι ελεγχόμενες πρακτικές είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2022.

Είχε βγει απόφαση για «λουκέτο», αλλά η κλινική δεν σφραγίστηκε

Ήδη από στα τέλη του 2025 και τις αρχές του 2026, είχαν διαβιβαστεί αναφορές στην Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλονίκης. Αυτές αφορούσαν σοβαρή υποστελέχωση, προβληματικές συνθήκες διαβίωσης, ζητήματα υγιεινής, καθώς και ανεπάρκεια στην κατάρτιση του προσωπικού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και διαμαρτυρίες συγγενών ασθενών, ενώ σε πλατφόρμες αξιολογήσεων στο διαδίκτυο είχαν καταγραφεί αρνητικές κριτικές από πρώην εργαζομένους για τις συνθήκες εργασίας. Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ελέγχου φέρεται να είχε εισηγηθεί προς τη Διεύθυνση Υγείας την άμεση ανάκληση της άδειας και το σφράγισμα της κλινικής.

Παρ' όλα αυτά, από τις αρχές του 2026 έως και τη δραστηριοποίηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η απόφαση αυτή δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή.

Μετά την παρέμβαση και τη διενέργεια αυτοψίας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δρομολογούνται πλέον οι προβλεπόμενες νομικές και διοικητικές ενέργειες. Στο επίκεντρο μπαίνουν όχι μόνο οι υπεύθυνοι της κλινικής, αλλά και οι χειρισμοί των αρμόδιων εποπτικών φορέων που είχαν λάβει προγενέστερα τις καταγγελίες.Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί η διακρίβωση των λόγων για τους οποίους η κλινική συνέχισε να λειτουργεί απρόσκοπτα παρά τις εισηγήσεις για λουκέτο. Παράλληλα, εξετάζεται γιατί η παράνομη λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος παρέμεινε απαρατήρητη από τους τακτικούς ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η συνολική διερεύνηση αναμένεται να καλύψει το σύνολο των συνθηκών λειτουργίας της μονάδας, την αξιολόγηση των καταγγελιών, την επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και την αλυσίδα διακίνησης και χορήγησης των ογκολογικών φαρμάκων, προκειμένου να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων: Πώς πρέπει να διενεργούνται οι χημειοθεραπείες

Η προστασία των ασθενών με καρκίνο απαιτεί σαφείς κανόνες, αυστηρή εποπτεία και πλήρη τήρηση του θεσμικού πλαισίου, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

Η ΕΟΠΕ σημειώνει ότι «η επιλογή, η συνταγογράφηση και η ιατρική επίβλεψη της χημειοθεραπείας και των λοιπών συστηματικών αντικαρκινικών θεραπειών για ενήλικες ασθενείς με συμπαγείς όγκους ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο και στην ευθύνη των ιατρών με αναγνωρισμένη ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας. Μία επιμέρους εκπαίδευση ή εμπειρία στην ογκολογία συγκεκριμένου οργάνου δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ολοκληρωμένη και θεσμικά αναγνωρισμένη ειδικότητα του Παθολόγου Ογκολόγου».

Τονίζει ότι επανειλημμένα έχει επισημάνει την ανάγκη σαφούς θεσμικής κατοχύρωσης του συγκεκριμένου πλαισίου προς το υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) και εξακολουθεί να την αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία. «Πρόκειται για μία σταθερή θέση της Εταιρείας, η οποία απορρέει αποκλειστικά από την ανάγκη προστασίας των ασθενών και διασφάλισης της ποιότητας της ογκολογικής φροντίδας», υπογραμμίζει.

Εξηγεί ότι η χημειοθεραπεία δεν αποτελεί μία απλή διαδικασία χορήγησης φαρμάκων. Προϋποθέτει ακριβή διάγνωση και σταδιοποίηση, επιλογή και εξατομίκευση του θεραπευτικού σχήματος, αξιολόγηση πιθανών αλληλεπιδράσεων και αντενδείξεων, προσαρμογή των δόσεων, παρακολούθηση της ανταπόκρισης και έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών ή ακόμη και απειλητικών για τη ζωή ανεπιθύμητων ενεργειών.

Παράλληλα, η χορήγηση συστηματικής αντικαρκινικής θεραπείας οφείλει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε νομίμως αδειοδοτημένες ογκολογικές μονάδες ή μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, οι οποίες διαθέτουν:

Υπεύθυνο παθολόγο ογκολόγο και κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Ασφαλείς και πιστοποιημένες διαδικασίες παρασκευής και διακίνησης των κυτταροστατικών φαρμάκων.

Δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης επειγόντων συμβαμάτων.

Πλήρη καταγραφή, ιχνηλασιμότητα και φαρμακευτικό έλεγχο κάθε θεραπείας.

Τις αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες και τις προβλεπόμενες από την άδεια λειτουργίας υποδομές.

Η ΕΟΠΕ θεωρεί αναγκαία:

Τη σαφή θεσμική κατοχύρωση ότι η επιλογή, συνταγογράφηση και ιατρική επίβλεψη της συστηματικής αντικαρκινικής θεραπείας των συμπαγών όγκων ασκούνται από παθολόγους ογκολόγους.

Τη σύνδεση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των αντινεοπλασματικών φαρμάκων με την αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας και τις εγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις.

Τη διενέργεια τακτικών και ουσιαστικών ελέγχων σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές όπου δηλώνεται ή πραγματοποιείται χορήγηση αντικαρκινικών θεραπειών.

Την άμεση αναστολή σχετικών υπηρεσιών όταν δεν πληρούνται οι όροι αδειοδότησης, στελέχωσης και ασφαλούς λειτουργίας.

Την πλήρη ενημέρωση των ασθενών για την ειδικότητα του θεράποντος ιατρού και την αδειοδότηση της μονάδας στην οποία λαμβάνουν θεραπεία.

«Οι ασθενείς με καρκίνο δικαιούνται να γνωρίζουν ότι η θεραπεία τους αποφασίζεται και επιβλέπεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους και θεσμικά αναγνωρισμένους ειδικούς, μέσα σε αδειοδοτημένες και ασφαλείς δομές. Η τήρηση αυτών των προϋποθέσεων δεν αποτελεί συντεχνιακή διεκδίκηση. Αποτελεί βασική εγγύηση ποιότητας, λογοδοσίας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής», καταλήγει η ΕΟΠΕ.