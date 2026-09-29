Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα δικηγόρων και διατάσσει άρση απορρήτου για τη συσκευή κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη.

Την άρση απορρήτου της συσκευής του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα δικηγόρων και διατάσσει άρση απορρήτου για τη συσκευή κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη και τις κάρτες sim, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας και να ακολουθήσει εξαγωγή, καταγραφή και εκτύπωση του περιεχομένου τους.

Παρόντες δύο κατηγορούμενοι

Στο μεταξύ στο πλαίσιο της σημερινής, 34ης συνεδρίασης στο εδώλιο είναι παρόντες δύο κατηγορούμενοι.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την κατάθεση του Δημήτρη Μπουρνάζη, γιου και αδερφού θυμάτων.

Κατέθεσε με δραματικό τρόπο τις αγωνιώδεις προσπάθειες αναζήτησης του πατέρα και του αδερφού του, τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων, αλλά και το μέγεθος της απώλειας, ενώ αναφέρθηκε στις ευθύνες των κατηγορουμένων τονίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στα τρένα και ότι δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο πατέρας μου και ο αδερφός μου χάθηκαν επειδή δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ίδια γραμμή, ενώ είχαμε δύο γραμμές. Είμαι αδιανόητο. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας μέσα, οι ποινές θα πρέπει να είναι παραδειγματικές, να είστε αμερόληπτοι, θα μπορούσατε να είστε εσείς μέσα», είπε απευθυνόμενος στο δικαστήριο.