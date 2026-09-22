Παρά το γεγονός ότι πλέον εχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους για την υπόθεση των Τεμπών ο τεχνικός σύμβουλος αναγνωρίζει ότι η Μαρία Καρυστιανού υιοθετεί πλήρως τα όσα εντόπισε στις έρευνές του.

Στον απόηχο της σημερινής κατάθεσης της Μαρίας Καρυστιανού στη δίκη των Τεμπών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, ο τεχνικός σύμβουλος και άλλοτε στενός της συνεργάτης Βασίλης Κοκοτσάκης με ανάρτησή του προχωρά σε μια δημόσια αναγνώριση για τα όσα κατέθεσε η μητέρα της Μάρθης.

Όπως αναφέρει, η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε σε σειρά τεχνικών ζητημάτων που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται στον ίδιο «τεχνικό πυρήνα» με όσα είχαν υποστηρίξει από κοινού κατά το παρελθόν.

Ο Βασίλειος Κοκοτσάκης κάνει ειδική αναφορά στο ζήτημα της πυρόσφαιρας, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνισή της δεν μπορεί να εξηγηθεί από τα έλαια σιλικόνης. Όπως σημειώνει, η Καρυστιανού ακολουθώντας τα στοιχεία της έρευνάς του αποδοκίμασε έντονα τον σχετικό ισχυρισμό περί ελαίων.

Στο πλαίσιο αυτό η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η πραγματική αιτία της πυρόσφαιρας θα πρέπει να διερευνηθεί με βάση τα πραγματικά ευρήματα. Ενώ ειδική αναφορά έκανε και στην τοποθέτησή της για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος. «Αυτά δεν είναι καινούργια για εμάς», γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Κοκοτσάκγς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία είχαν ερευνηθεί από την αρχή, μαζί με την τότε εντολέα του, και για τα οποία η τεχνική ομάδα του εργάστηκε επί περισσότερα από τρία χρόνια. «Όταν κάποιος, σε αντίθεση με άλλους, επιμένει ενώπιον της Δικαιοσύνης σε εκείνα ακριβώς τα κρίσιμα τεχνικά ζητήματα που υποστηρίξαμε από κοινού από την πρώτη στιγμή, αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται», αναφέρει.

Η ανάρτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη

ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΩ

Σήμερα, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η κ.Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε σε μια σειρά από κρίσιμα τεχνικά ζητήματα.

Και επειδή η αλήθεια δεν μπορεί να προσαρμόζεται στις προσωπικές μας σχέσεις, οφείλω να το αναγνωρίσω , ότι η σημερινή της κατάθεση κινήθηκε στον ίδιο τεχνικό πυρήνα που από την αρχή υποστηρίξαμε από κοινού:

Οτι δηλ. η πυρόσφαιρα δεν εξηγείται από τα έλαια σιλικόνης, (ισχυρισμό περί ελαίων τον αποδοκίμασε έντονα) , ότι η πραγματική αιτία της πρέπει να διερευνηθεί με βάση τα πραγματικά ευρήματα,ότι τα χημικά εγκαύματα και τα σχετικά στοιχεία του πεδίου δεν μπορούν να αγνοούνται, και τελικά ότι η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την αναζήτηση της αλήθειας.

Αυτά δεν είναι καινούργια για εμάς.

Είναι ζητήματα που ερευνήσαμε από την αρχή, μαζί με την τότε εντολέα μας, και για τα οποία η τεχνική μας ομάδα εργάστηκε επί περισσότερα από τρία χρόνια.

Σήμερα, οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει, οι διαφορές μας είναι γνωστές , αυτό όμως δεν αλλάζει ένα γεγονός.

Όταν κάποιος, (σε αντίθεση με άλλους), επιμένει ενώπιον της Δικαιοσύνης σε εκείνα ακριβώς τα κρίσιμα τεχνικά ζητήματα που υποστηρίξαμε από κοινού από την πρώτη στιγμή, αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται.

Το αναγνωρίζω, λοιπόν, δημόσια.

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