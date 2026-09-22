Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία ανοίγει τις πόρτες της στη Γλυφάδα, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε μια άλλη εποχή.

Το νέο εστιατόριο ZIMA δεν είναι απλώς ένας χώρος εστίασης, αλλά μια πιστή αναπαράσταση μιας ρωσικής «Izba» (παραδοσιακό ξύλινο σπίτι) του 19ου αιώνα, φέρνοντας την αυθεντική ατμόσφαιρα της ρωσικής υπαίθρου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Μια Αρχιτεκτονική Χρονοκάψουλα

Με κυρίαρχο στοιχείο το ακατέργαστο ξύλο, τα χειροποίητα σκαλίσματα και τη βαριά διακόσμηση που παραπέμπει σε αρχοντικό χωριού του 1800, το εστιατόριο αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που ξεχωρίζει στην πόλη. Η ατμόσφαιρα του ZIMA (που σημαίνει «Χειμώνας») προσφέρει μια μοναδική αίσθηση προστασίας και θαλπωρής, σαν μια ζεστή αγκαλιά μέσα στην καρδιά του χειμώνα.

Και όταν ο καιρός ζεσταίνει, η εμπειρία ZIMA μεταφέρεται στον καταπράσινο εξωτερικό μας χώρο, αποδεικνύοντας ότι η «ζεστασιά» της φιλοξενίας μας δεν έχει εποχή.

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Η ζεστή ατμόσφαιρα, ο χαμηλός φωτισμός και η επιβλητική παρουσία δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει λογοτεχνικό τοπίο του Τολστόι ή του Τσέχωφ, προσφέροντας μια απόδραση από την καθημερινότητα της πόλης.

Αυθεντική Ρωσική Κουζίνα

Το μενού του ZIMA αποτελεί έναν ύμνο στη ρωσική γαστρονομική κληρονομιά. Με έμφαση στις αγνές πρώτες ύλες και τις παραδοσιακές συνταγές, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν:

Κλασικές Σούπες: Το παραδοσιακό Borsch και η πλούσια Solyanka.

Το παραδοσιακό Borsch και η πλούσια Solyanka. Χειροποίητα Ζυμαρικά: Pelmeni και Vareniki, φτιαγμένα καθημερινά στην κουζίνα μας.

Pelmeni και Vareniki, φτιαγμένα καθημερινά στην κουζίνα μας. Εμβληματικά Πιάτα: Beef Stroganoff και κοτόπουλο Kiev, μαγειρεμένα με την αυθεντική τεχνική.

«Στο ZIMA, δεν σερβίρουμε απλώς φαγητό. Προσφέρουμε μια βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής», αναφέρει η ομάδα του εστιατορίου. «Η αρχιτεκτονική μας και οι γεύσεις μας είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη Γλυφάδα του σήμερα και τα ρωσικά χωριά του 19ου αιώνα».

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το ZIMA και να αφήσετε τις αισθήσεις σας να σας ταξιδέψουν.

Πληροφορίες & Κρατήσεις:

Website/Social Media: https://zimabar.gr/

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