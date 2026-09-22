Ο Βασίλης Μπισμπίκης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου ο Βασίλης Μπισμπίκης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή, και απαντώντας στα ερωτήματα των παρουσιαστών, μίλησε για τη Δέσποινα Βανδή και τη σχέση τους.

Ο ίδιος, δήλωσε ερωτευμένος, ωστόσο για την ώρα απορρίπτει το ενδεχόμενο ενός γάμου: «Είμαι ερωτευμένος, είμαι ερωτευμένος, είμαι ερωτευμένος», επανέλαβε αρχικά ο Βασίλης Μπισμπίκης παραδεχόμενος παράλληλα ότι είναι ιδιαίτερα ρομαντικός.

«Ήμουν πάντα εκδηλωτικός και παρορμητικός, μ’ αρέσουν τα πάθη, τα ζω έντονα και ακραία. Το όνομα της Δέσποινας δεν μου έφερε φόβο. Φόβο φέρνει ο έρωτας καμιά φορά, γιατί χάνεις τη λογική σου, δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Αν ελέγχεις τον εαυτό σου όσο είσαι ερωτευμένος, δεν είσαι ερωτευμένος», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

Τέλος, ο Βασίλης Μπισμπίκης, απάντησε στο ερώτημα αναφορικά με το αν πρόκειται να προχωρήσει σε γάμο με τη Δέσποινα Βανδή, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είναι κάτι που τους αφορά για το άμεσο μέλλον: «Προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε κουφέτα, σήμερα, αύριο δηλαδή, δεν έχει».

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Η συγκίνηση του Βασίλη Μπισμπίκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σίσσυ Χρηστίδου, εστίασε στον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ρωτώντας τον Βασίλη Μπισμπίκη αναφορικά με τα δικά του συναισθήματα:

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω από 16 χρονών, έχω μεγαλώσει μαζί του και ήταν φίλος μου. Ακόμη δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ελπίζω μόνο να δικαιωθεί. Να δούμε τί πραγματικά συνέβη στην ιστορία του Γιώργου και να αναπαυθεί η ψυχή του», κατέληξε συγκινημένος ο ηθοποιός.

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