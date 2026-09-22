Ο γνωστός καλλιτέχνης έκανε μάλιστα μια έμμεση αναφορά και στον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στις περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, συνδέοντας τις απώλειες αυτές με αλλαγές που ακολούθησαν, αναφέρθηκε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης κατά τη διάρκεια συναυλίας του στον Λυκαβηττό το βράδυ της Δευτέρας.

«Από λίγα πράγματα παίρνουμε κουράγιο, αλλά είναι σημαντικά όλα. Και ειδικά σε μία χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Είτε είναι ο Σαχζάτ Λουκμάν, είτε είναι ο Παύλος Φύσσας, είτε είναι ο Ζακ Κωστόπουλος, η Zackie Oh, που η επέτειος του θανάτου της, της δολοφονίας της είναι σήμερα. Είτε είναι τόσοι συνάνθρωποί μας στα Τέμπη, είτε είναι διάσημος συνάδελφος σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε; Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ», είπε απευθυνόμενος στο κοινό, κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

«Και μετά περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τις περισσότερες φορές. Όμως δεν τα βάζουμε κάτω, γιατί όπως είπε ο Βασίλης Μάγγος “κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα, πάντα μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντα θα ξημερώνει», κατέληξε και στη συνέχεια τραγούδησε το ομώνυμο κομμάτι.

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