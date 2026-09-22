Αποχαιρέτα το, το «Sweet Magnolias» που χάνεις.

Το Netflix αποφάσισε να μην ανανανεώσει τη σειρά Sweet Magnolias για έκτη σεζόν, και να ρίξει τους τίτλους τέλους στο αγαπημένο feel-good δράμα μετά από πέντε κύκλους και 50 επεισόδια.

Τα δυσάρεστα -για τους φαν- νέα για το κόψιμο της πασίγνωστης σειράς ανακοινώθηκαν επίσημα την περασμένη Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες του Deadline.

Δυστυχώς, το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο εδώ και λίγο καιρό, καθώς το Netflix δεν είχε ανοίξει κάποιο δωμάτιο συγγραφέων για την έκτη σεζόν πριν από την πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου.



Παράλληλα, η τηλεθέαση της σειράς είχε σημειώσει σημαντική πτώση από σεζόν σε σεζόν, με την πέμπτη και τελευταία, να παρουσιάζει μείωση 25% σε σύγκριση με τον τέταρτο κύκλο.

Μετά την είδηση της ακύρωσης, οι σεναριογράφοι του Sweet Magnolias μοιράστηκαν ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα στο Instagram.

«Είτε ήσασταν μαζί μας για μία μόνο μέρα είτε για όλες τις πέντε σεζόν, αφήσατε το σημάδι σας στην γλυκιά μας πόλη στη Νότια Καρολίνα. Να είστε περήφανοι για όσα έχετε κάνει», λένε μεταξύ άλλων οι σεναριογράφοι σε ηθοποιούς και συντελεστές.



Απευθυνόμενοι στο Netflix, σημειώνουν: «Στους συνεργάτες μας στο Netflix: Ευχαριστούμε για το ταξίδι. Επτά χρόνια! Πέντε σεζόν! Και κάθε μέρα γεμάτη αγάπη και συνεργασία για την ιστορία μας και ο ένας για τον άλλον».



Αποχαιρετώντας τους θεατές, αναφέρουν: «Κάθε στιγμή γέλιου, θλίψης, οργής, χαράς ήταν για εσάς. Ενώ αυτό το ταξίδι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, οι Sweet Magnolias θα είναι πάντα εκεί για εσάς όταν τις χρειάζεστε περισσότερο».

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Σημειώνεται ότι Netflix θα αντικαταστήσει το Sweet Magnolias με μια ολοκαίνουργια δραματική σειρά με τίτλο Ladies of the House, επιλέγοντας να προχωρήσει με το νέο πρότζεκτ αντί για μια έκτη σεζόν του Sweet Magnolias.

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Lauren Edmondson—μια σύγχρονη αναδιήγηση του «Λογική και Ευαισθησία»—η σειρά ακολουθεί μια μητέρα και τις δύο ενήλικες κόρες της που πρέπει να παλέψουν με τα μπερδεμένα διαπροσωπικά τους ζητήματα για να σώσουν το οικογενειακό τους οινοποιείο μετά τον απροσδόκητο θάνατο του χαρισματικού ιδιοκτήτη.